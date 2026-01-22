Asistió Díaz-Canel al pleno del PCC en Isla de la Juventud

La Habana, 22 ene (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, asistió hoy al Pleno Extraordinario del Comité Municipal del PCC en la Isla de la Juventud.

En la reunión, en la que estuvo también Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido, se analizaron los compromisos para alcanzar los objetivos del territorio e implementar las prioridades definidas para el 2026, informó la organización política en su cuenta en X.

Morales Ojeda expresó en la misma red social que en el Pleno Extraordinario en la Isla ratificaron como prioridades defender la patria, estabilizar el sistema eléctrico, producir alimentos, el programa cañero azucarero, la calidad de los servicios y luchar contra el delito.

Este jueves Díaz-Canel y Morales Ojeda estuvieron también en el Pleno Extraordinario del Comité Provincial del PCC en Cienfuegos, el cual centró los debates en el papel de la militancia en los momentos actuales y en la búsqueda de nuevas formas de hacer que fortalezcan la labor partidista.

Desde horas tempranas el Presidente cubano subrayó en X que se retoman las reuniones con la militancia en los plenos provinciales, con el propósito de intercambiar sobre las prioridades del país y el papel que corresponde a la organización en su conducción.

Toca a los militantes estar a la vanguardia en la solución de los problemas, subrayó el mandatario.

