Asiste Díaz-Canel a la apertura del punto gastronómico El Rampeño

La Habana, 15 ago (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, asiste hoy, en esta capital, a la inauguración de El Rampeño, un local gastronómico integrado al Sistema de Atención a las Familias (SAF).

Lean: Beneficia Sistema de Atención a la Familia a unas 67 mil personas

Acompañan al mandatario, Liván Izquierdo Alonso, miembro del Comité Central del PCC y primer secretario del Comité Provincial del Partido en La Habana; Yanet Hernández Pérez, gobernadora de la capital, entre otras autoridades.

En este encuentro Díaz-Canel interactúa con los trabajadores del centro y profundiza sobre los diferentes servicios que se prestarán a la población en el lugar.

El SAF está formado por diferentes unidades que tienen el objetivo de suministrar alimentos a adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad.