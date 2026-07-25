Asiste Díaz- Canel a gala cultural por el 26 de julio

Pinar del Río, 25 jul (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CC-PCC) y Presidente de la República, asiste hoy a la gala cultural en vísperas del 26 de julio, Día de la Rebeldía Nacional, efectuada en el recién remozado teatro José Jacinto Milanés, de la ciudad pinareña.

La institución de más de un siglo de existencia es sede de un espectáculo protagonizado por artistas locales, que rinde homenaje a una acción militar emprendida por jóvenes hace 73 años y que significó un grito nacional.

También asisten los miembros del Buró Político del CC-PCC Esteban Lazo Hernández, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado; Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de la República; Roberto Morales Ojeda, Secretario de Organización del Comité Central; Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas; entre otras autoridades políticas y gubernamentales.

Y de manera especial, el Comandante del Ejército Rebelde, José Ramón Machado Ventura.

Dirigida por Dorys Méndez, la gala constituye tributo a la historia de Cuba y a aquella gesta de 1953, con Fidel Castro al frente, que marcó un antes y un después en el destino de la mayor de las Antillas.

Pinar del Río acoge por cuarta ocasión los festejos por el 26 de julio, pues anteriormente lo hizo en los años 1976, 2000 y 2017.

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