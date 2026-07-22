Arriba a Cuba donativo de Estados Unidos

La Habana, 22 jul (ACN) Este martes 21 arribó a Cuba la primera carga de la ayuda de 100 millones de dólares ofrecida por el gobierno de los Estados Unidos, gestionada en parte, a través de la Iglesia Católica.

En la recepción del donativo estuvieron presentes el Cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez, arzobispo de La Habana; Carmen María Nodal Martínez, directora de Cáritas Cuba; Ángel Miguel Gutiérrez Valdivia, director de Cáritas Habana, y autoridades del gobierno, según una nota de prensa del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX).

La carga, consistente en 700 módulos de alimentos y 700 de aseo, será entregada por Cáritas Habana en los municipios Alquízar, de la provincia de Artemisa, y Bejucal, en Mayabeque, a través de las parroquias locales.

El componente de la ayuda contrasta con la realidad que impone el castigo colectivo que aplica el gobierno de Estados Unidos contra el pueblo de Cuba, reforzado con un brutal cerco energético impuesto desde los primeros días de este año.

Según la nota del MINCEX enviada a la ACN, Cuba no se opone a la ayuda, siempre que beneficie al pueblo y no se utilicen sus necesidades para lucrar políticamente.

La acepta como un gesto del pueblo estadounidense que sustenta, con sus contribuciones, los fondos públicos que utiliza su gobierno.