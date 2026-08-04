Aporta termoeléctrica de Felton 130 Megavatios al SEN

Holguín, 4 ago (ACN) La Central Termoeléctrica (CTE) Lidio Ramón Pérez, de Felton, está sincronizada con el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) al cual aporta 130 Megavatios (MW) de manera estable y estabiliza el suministro a la región oriental, luego de la última desconexión total este lunes.

El periodista Emilio Rodríguez, de la emisora Radio Mayarí, informó en sus redes sociales que a las 7:48 pm la Unidad 1 de la central holguinera aportaba al SEN más de la mitad de su capacidad total de carga y ajustaba parámetros para el incremento, con el turno D a cargo de las operaciones.

Durante la última desconexión del SEN, la Empresa Eléctrica en el nororiental territorio activó los protocolos de trabajo y priorizó la creación de un microsistema para energizar hospitales y las zonas que alimentan los sistemas de bombeo y las potabilizadoras vinculadas a las presas Gibara y Güirabo, que abastecen de agua a la cabecera provincial.

Tras conectarse a través de la línea de 110 kV proveniente de Las Tunas, la provincia de Holguín quedó durante la mañana interconectada al Sistema Eléctrico, lo que permitió iniciar el proceso de arranque de la CTE de Felton.

Desde la tarde de hoy la provincia de Holguín retornó a la estrategia establecida de rotaciones por circuitos con una demanda servida de cerca de 60 MW.