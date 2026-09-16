Anuncia Díaz-Canel estreno de su programa radial Criterio comPartido

La Habana, 16 sep (ACN) Miguel Díaz-Canel, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, anunció hoy durante una visita a la emisora Radio Rebelde, en esta capital, la próxima salida al aire del programa “Criterio comPartido”, que conducirá junto a la periodista Bárbara Betancourt.

Según informa hoy la Presidencia de Cuba, el jefe de Estado precisó que el espacio será para dialogar sobre los problemas del país, "pero también sobre los avances en medio del feroz cerco imperial".

Díaz-Canel comentó que en el programa se presentará a compatriotas que inspiran e impresionan por su trabajo; ellos le dan sentido al Sí se puede, enfatizó.

En Facebook, Radio Rebelde informó que el presidente llegó alrededor de las 7:00 a. m. a sus estudios, donde conoció las rutinas productivas de la planta radial e intercambió con el colectivo de la revista Haciendo Radio.