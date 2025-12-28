Aniversario de la Revolución ocupó noticias semanales en Holguín

Holguín, 28 dic (ACN) Los festejos por el aniversario 67 del Triunfo de la Revolución, realizados en el municipio holguinero de Cacocum con la presencia de Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de Cuba, ocuparon el acontecer noticioso del territorio en la semana recién concluida.

En el acto, efectuado este viernes en la Plaza 2 de Diciembre, se reconoció la labor del municipio tras el paso del huracán Melissa y en sectores como la salud, la educación, la economía y la cultura, parámetros que lo hicieron merecedor de la sede de las actividades por la efeméride.

Con motivo de la fecha histórica se ejecutaron acciones de reparación y mantenimiento en un grupo de obras sociales, entre ellas el seminternado Expedicionarios del Corynthia, el Policlínico Rubén Batista Rubio, el Huerto Intensivo Miguel González y la sede del Gobierno Municipal.

Durante la semana sobresalieron también los logros de esa localidad en la atención de salud en comunidades vulnerables y de difícil acceso, el apoyo a los deportistas y el impulso a proyectos educativos.

Lisbeth Leyva Fontón, directora de salud municipal, señaló a la ACN que esta demarcación es eminentemente rural, por lo cual se aplicó una estrategia integral para garantizar un sistema accesible y gratuito a toda la población, donde se priorizó a las embarazadas residentes en zonas apartadas.

Darelis Aldana Meneses, subdirectora de educación, informó que se enfatizó en la atención a la infancia y en el trabajo político-ideológico y preventivo mediante el diseño de espacios orientados a la formación de valores y el seguimiento de la situación personal y familiar de cada estudiante.

El municipio contó con 28 atletas en la Escuela de Iniciación Deportiva (EIDE) Pedro Díaz Coello, dos en centros nacionales de alto rendimiento y uno en la primera categoría como integrante del equipo de los Cachorros holguineros en la 64 Serie Nacional de Béisbol.

Entre los titulares destacó el sector de la ciencia con temáticas enfocadas en el impulso a las inversiones ambientales, la recuperación de áreas afectadas por la minería, la implementación de prácticas agroecológicas y la aplicación de la innovación tecnológica en la Empresa de Cigarros Lázaro Peña, reconocida por sus aportes a la economía circular.

Alexis Heredia Domínguez, tecnólogo principal en procesos industriales de esa entidad, subrayó que entre los resultados de la innovación sobresalió la creación de una prensa neumática compactadora de papel, diseñada y construida por obreros de la fábrica a partir de medios propios y componentes recuperados de otras maquinarias.

En las informaciones resaltó el aporte de la Unidad Empresarial de Base Alcides Pino (Astinor), ubicada en Gibara, a la pesca de plataforma en Cuba con la construcción de 12 embarcaciones que favorecieron estas industrias.

Boris Manuel Reyes Cuesta, director de Astinor, reseñó que la actual fase de inversión iniciada en 2021 apostó por la fabricación con plástico reforzado con fibra de vidrio como base, una tecnología que calificó de moderna y novedosa, capaz de ahorrar energía y garantizar la durabilidad de los barcos.

También fue noticia la modificación de los itinerarios del transporte con motivo de los festejos de fin de año mediante un esquema que reforzó el traslado de pasajeros y favoreció la reunificación de las familias.

Wilmer García Ramírez, director general de la entidad, señaló que se potenciaron rutas intermunicipales desde las terminales con el objetivo de facilitar la conexión entre la cabecera provincial y las demarcaciones mediante la explotación de medios estatales y arrendados.