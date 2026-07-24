Analizaron diputados de todo el país proyectos de leyes 

La Habana, 24 jul (ACN) Diputados de todo el país analizaron este jueves propuestas de dictámenes de varios proyectos de ley mediante videoconferencia desde el Capitolio Nacional, sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).

La jornada estuvo encabezada por Esteban Lazo Hernández, presidente de la ANPP, según informó el propio parlamento en su perfil institucional en la red social Facebook.

Entre los proyectos debatidos se incluyeron el Código de Trabajo, la Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal y la Ley de la Vivienda, todos en proceso de dictamen por las comisiones parlamentarias.

También se discutieron propuestas de dictámenes de los proyectos de ley de Organización de la Administración Central del Estado y del Sistema de Identidad Personal y Domicilio.

Las sesiones se realizaron de manera virtual, con participación de diputados desde sus respectivas comisiones, en cumplimiento del cronograma legislativo aprobado por la Asamblea Nacional.