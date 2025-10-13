Analizarán CTC y MTSS anteproyecto del Código de Trabajo en la TV

La Habana, 13 oct (ACN) Expertos en temas laborales comparecerán desde mañana martes 14 hasta el viernes 18 de octubre en la revista Buenos Días, del Canal Caribe, para profundizar en el contenido del Anteproyecto de Ley del Código de Trabajo, informó Leobanys Ávila Góngora, miembro de la Comisión Organizadora del 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), desde el perfil institucional de la CTC en Facebook.

Las emisiones se transmitirán cada día pasadas las 7:30 de la mañana y responden a una solicitud de la CTC, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), con el objetivo de explicar los aspectos que más opiniones y dudas han generado en las más de 10 mil reuniones de consulta efectuadas en el país.

Entre los temas identificados figuran las condiciones para el pluriempleo, la duración del servicio social de los recién graduados, la denominación de persona trabajadora de confianza, la protección de los ingresos mediante póliza de seguro y el término propuesto de persona trabajadora.

También se han debatido en las reuniones la pertinencia de la edad de jubilación vigente y la situación de los salarios, en particular en el sector presupuestado, pese a contar con normas específicas que los regulan.

El proceso de consulta, convocado por la central sindical con la cooperación del MTSS, comenzó el 8 de septiembre y concluirá el 30 de noviembre, período en el que se prevé realizar unas 40 mil reuniones con la participación de más de dos millones de trabajadores y empleadores de los sectores estatal y no estatal.

Ávila Góngora señaló que las comparecencias televisivas constituyen un esfuerzo adicional para preparar mejor a dirigentes sindicales, empleadores y trabajadores, con el propósito de contribuir a un Código de Trabajo moderno, inclusivo y con mayores garantías.

El nuevo Código de Trabajo será sometido a la aprobación de la Asamblea Nacional del Poder Popular en julio de 2026, precisó el funcionario.