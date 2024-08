Ana Mola, orgullosa guía de Fidel en casa natal de Céspedes (+Fotos)

Bayamo, 13 ago (ACN) La cubana Ana Regla Mola Rodríguez atesora como una experiencia inolvidable y maravillosa haber guiado al Comandante en Jefe Fidel Castro durante su visita al museo casa natal de Carlos Manuel de Céspedes, en esta ciudad.

Me indicaron recibirlo en el centro de la entrada de la institución, era 19 de diciembre de 1986, mas no sé por dónde entró, cuando me di cuenta estaba a mi lado, y tenía una mano suya encima de uno de mis hombros, recordó.

Otra alerta, dijo, fue la de caminar rápido y no dejar de hablarle en los 15 minutos que debía durar el recorrido, porque “si no lo haces, te comerá a preguntas”; y así lo hacía.

Tras darle la bienvenida, él se adelantó y le dije: Comandante, el recorrido empieza por aquí, y me contestó, “es verdad, tú eres la que manda”. Desde entonces dicen que yo mando aquí, narró la destacada museóloga.

En la primera sala, donde hay una foto de Candelaria Acosta Fontaigne (Cambula), a sus 86 años, Fidel quiso saber qué edad tenía al momento de confeccionar la bandera de Céspedes, iniciador de las luchas independentistas del pueblo cubano, el 10 de octubre de 1868. Le respondí que 17 primaveras.

Al observar, en el segundo nivel del museo, un gran retratro del Padre de la Patria y objetos personales, el distinguido visitante se quedaba absorto algunos instantes y le brillaban los ojos, evocó Mola Rodríguez, quien es Hija Ilustre de Bayamo, urbe a la cual la trajeron sus padres, con solo cuatro abriles.

En el descenso a planta baja, el líder histórico de la Revolución Cubana preguntó: ¿y ahora a dónde me vas a llevar? A ver unos niños que van a tocar para usted, y a que dirija unas palabras a las personas reunidas, contesté.

Refiere Anita -como todos la llaman- que alumnos de la escuela de música Rafael Cabrera interpretaron una pieza del compositor ruso Chaikovski, y Fidel los aplaudió y solicitó a su profesora que ejecutaran una canción relacionada con Bayamo.

Entonces la violinista Susel Díaz tocó La Bayamesa y el Comandante, que era de tez rosada, fue enrojeciento por la emoción. Pensé para mí, ¡qué sensible es!

Luego, desde el balcón, él iba a dirigir un saludo a cientos de ciudadanos congregados frente al inmueble patrimonial, pero al ver que eran tantos, aplaudiéndolo, dio un discurso de una hora y 15 minutos, resaltó.

Todas esas vivencias son hasta hoy motivo de emociones imborrables para Ana, orgullosa anfitriona de Fidel en el museo casa natal de Carlos Manuel de Céspes, que abrió sus puertas el 30 de septiembre de 1968 y del cual es fundadora.