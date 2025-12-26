Ahondan delegados villaclareños en programa de gobierno (+Fotos)

Santa Clara, 26 dic (ACN) Con un llamado crítico a incrementar la fiscalización y lograr una reducción real de los precios, los delegados santaclareños analizaron hoy el programa de gobierno orientado a corregir distorsiones económicas, durante la XXXV sesión ordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular de la central geografía.

Yansy Díaz Jiménez, intendente del territorio, explicó que el municipio cumplió los planes de contratación para el año 2026 y que se crece con respecto al 2025, aunque aún se debe trabajar con mayor profundad para lograr que los productos contratados a las formas productivas lleguen a las mesas; esta sería una de las formas más efectivas de bajar los precios y disminuir el proceso de inflación.

Néstor del Risco Claro, delegado de la circunscripción 59, dijo que, aun cuando el país enfrenta una compleja situación económica, el presupuesto presentado en la sesión continua siendo en interés del pueblo, pues se sigue pensando en continuar cubriendo la educación y la salud.

En ese sentido, explicó que es necesario lograr una mayor responsabilidad y fiscalización de los aportes a la Oficina de Administración Tributaria, ser rigurosos en el ingreso de los tributos, porque ese dinero es el que podemos usar posteriormente en las obras sociales.

Clara Nubia Aliaga, parlamentaria por esta ciudad, explicó que aún queda pendiente lograr un mayor encadenamiento en el cumplimiento del plan de exportaciones en el territorio para lograr cumplir los planes previstos y de esta manera los ingresos puedan tributar al desarrollo local.

Alberto López Díaz, diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular por el municipio de Santa Clara, informó a los delegados aspectos importantes del trabajo del Ministerio de la Industria Alimentaria en el año que concluye, así como del decrecimiento del producto interno bruto, la compleja situación con la energía eléctrica y el combustible, el impacto del huracán Melissa en el oriente del país y la situación financiera nacional que incide en la compra de alimentos.

Expresó que nunca podremos dejar de mencionar el bloqueo económico, comercial y financiero que por más de 60 años mantiene el gobierno de Estados Unidos sobre Cuba.

"Al bloqueo hay que ponerle rostro", dijo López Díaz, y explicó que solo en la rama alimentaria la afectación supera ya los 450 millones de pesos; hoy tenemos dificultades con el envase de las compotas para los niños, pues hay que traerlo desde Asia.

Comentó que, gracias a la persecución financiera, no podemos pagar ni abrir cuentas en el exterior, como es el caso del financiamiento para la reparación de los molinos para la harina de trigo.

Con posterioridad abordó algunos temas prioritarios para el país como la energía renovable, la producción nacional de alimentos, la no entrada de todo lo que estaba planificado en importaciones de materia prima como el trigo, la soya y el aceite por falta de financiamiento.

El también ministro de la Industria Alimentaria (Minal)) ponderó la importancia de desarrollar nuestras capacidades productivas en las industrias del sector en el territorio nacional aprovechando las oportunidades que brinda el encadenamiento con el sector no estatal y con todos los actores económicos donde se produjeron más de 70 mil toneladas de alimentos en el año 2025 y más de un millón de litros de refrescos y bebidas.

Además dijo que el MINAL tiene reservas en la pesca fundamentalmente en la acuicultura con los encadenamientos en las ventas en USD tanto en la exportación como en el mercado interno.

Agregó que la dolarización tiene un impacto negativo en nuestro pueblo pero es la forma de desarrollar hoy fuente de financiamiento y dedicar parte de esos recursos a la producción de alimentos.

Por último, transmitió una felicitación a los delegados y a los cuadros del municipio: "Ustedes son los que están con el oído en la tierra enfrentando y superando todas las dificultades y sobre todas las cosas, explicando al pueblo todos los días".