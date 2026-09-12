Agradece Díaz-Canel a dirigentes del MST de Brasil

La Habana, 10 sep (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, agradeció hoy a Nivia Regina Da Silva y Marcelo Durao, del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil (MST), por el amor y el acompañamiento permanente al pueblo cubano.

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A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario cubano destacó que la imposición de la Medalla de la Amistad honra a "dos hermanos que han hecho de la solidaridad con nuestro país una razón de vida".

"En nombre de #Cuba, impusimos la Medalla de la Amistad a Nivia Regina Da Silva y a Marcelo Durao, del @MST_Oficial. Honramos a dos hermanos que han hecho de la solidaridad con nuestro país una razón de vida. Gracias por el amor y el acompañamiento permanente a nuestro pueblo".

En nombre de #Cuba, impusimos la Medalla de la Amistad a Nivia Regina Da Silva y a Marcelo Durao, del @MST_Oficial.



Honramos a dos hermanos que han hecho de la solidaridad con nuestro país una razón de vida.



Gracias por el amor y el acompañamiento permanente a nuestro pueblo. pic.twitter.com/6gGWRwRBzb — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) September 10, 2026

La ceremonia de imposición se efectuó este miércoles en el salón El Sol de América del Palacio de la Revolución, y la condecoración fue otorgada por el Consejo de Estado a propuesta del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).

Fernando González Llort, presidente del ICAP, fundamentó la decisión y destacó la trayectoria de ambos dirigentes sociales, quienes han mantenido una solidaridad activa con Cuba en campañas contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, la libertad de Los Cinco (antiterroristas cubanos) y la entrega de donaciones de semillas, maquinaria agrícola y medicamentos.

Nivia Regina Da Silva, agrónoma especializada en agroecología y miembro de la Coordinación Nacional del MST, ha encabezado acciones de apoyo frente a sedes diplomáticas estadounidenses en Brasil y promovido iniciativas de cooperación.

Marcelo Durao Fernández, integrante de la Coordinación Nacional del MST, participó en la creación de la CLOC Vía Campesina y ALBA Movimientos, además de impulsar campañas contra el ALCA y respaldar la causa de Los Cinco con actividades culturales y educativas.

Fundado en 1984, el MST agrupa a más de medio millón de familias en 24 estados de Brasil, impulsa la reforma agraria y la educación popular, y ha creado más de dos mil escuelas públicas que atienden a cerca de 200 mil personas.