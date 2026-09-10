Impuso Díaz-Canel Medalla de la Amistad a militantes Sin Tierra 

La Habana, 10 sep (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, impuso este miércoles la Medalla de la Amistad a Nivia Regina Da Silva y Marcelo Durao Fernández, destacados militantes del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil (MST), precisaron fuentes de Presidencia.

La ceremonia se efectuó en el salón El Sol de América del Palacio de la Revolución, y la condecoración se otorgó por el Consejo de Estado y a propuesta por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).

Fernando González Llort, presidente del ICAP, fundamentó la decisión y destacó la trayectoria de ambos dirigentes sociales, quienes han mantenido una solidaridad activa con Cuba en campañas contra el bloqueo económico, comercial y financiero, la libertad de Los Cinco y la entrega de donaciones de semillas, maquinaria agrícola y medicamentos.

Nivia Regina Da Silva, agrónoma especializada en agroecología y miembro de la Coordinación Nacional del MST, ha encabezado acciones de apoyo frente a sedes diplomáticas estadounidenses en Brasil y promovido iniciativas de cooperación.

Marcelo Durao Fernández, integrante de la Coordinación Nacional del MST, participó en la creación de la CLOC Vía Campesina y ALBA Movimientos, además de impulsar campañas contra el ALCA y respaldar la causa de Los Cinco con actividades culturales y educativas.

Al acto asistieron Emilio Lozada García, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido, el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca, dirigentes de organizaciones de masas, Christian Vargas, embajador de Brasil en Cuba, y Marcelo Resende, representante de la FAO en la Isla.

En sus palabras de agradecimiento, Nivia y Marcelo subrayaron que la distinción representa al sujeto colectivo del MST y reafirma la continuidad del compromiso de solidaridad e internacionalismo con Cuba.

Fundado en 1984, el MST agrupa a más de medio millón de familias en 24 estados de Brasil, impulsa la reforma agraria y la educación popular, y ha creado más de dos mil escuelas públicas que atienden a cerca de 200 mil personas.