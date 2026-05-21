Agencia Cubana de Noticias: 52 años acompañando el pulso de la información

La Habana, 21 may (ACN) La Agencia Cubana de Noticias (ACN), líder en información nacional, celebró hoy sus 52 años de servicio al país, con la entrega de los premios por la Obra de la Vida y del Año a profesionales con una trayectoria destacada en el centro.

Por su desempeño destacado en el ejercicio profesional durante largos años en la institución, el premio por la Obra de la Vida fue entregado al periodista deportivo Carlos González Rego.

El joven José Manuel Lapeira Casas fue galardonado con el premio por la Obra del Año, que reconoce los resultados extraordinarios en la labor periodística, en esta oportunidad, entre mayo de 2025 y lo que va de 2026.

También se reconocieron a esos trabajadores que durante cinco, 20 y 25 años han contribuido desde su trinchera al desarrollo y fortalecimiento de la ACN.

Para González Rego este premio es un estímulo para continuar con una labor a la que según él, no renunciará mientras sus sentidos y su cuerpo se lo permitan, porque el periodismo es su vida.

Al hablar de la ACN, Carlos la define como su segunda casa, en la que se inició profesionalmente, donde ha vivido los mejores momentos de su existencia y de la que sigue enamorado después de 45 años.

Agradecimiento es lo que siente un joven como Lapeira Casas, que ve en el apoyo de sus compañeros de trabajo la razón por la que ha sido condecorado, hecho que identifica como un reto de superación ante nuevas oportunidades informativas.

En su corta pero significativa trayectoria periodística, quien es presente y futuro de la ACN, calificó al medio como un espacio de crecimiento que desarrolla las capacidades de los que se dedican a la comunicación.

Como parte de la jornada de conmemoración, el colectivo de la ACN recorrió las instalaciones del Centro Fidel Castro Ruz para estrechar aún más los lazos con la historia del Comandante en Jefe, en el año de su centenario.

En dicho espacio, se resaltó el acompañamiento que ha hecho el medio a la trayectoria del líder de la Revolución en diferentes momentos y se rememoró la importancia de esta figura en la creación del canal de televisión de la ACN que ya cuenta con 20 años.

Participaron en las actividades de aniversario los miembros de la dirección de la agencia, jubilados y parte del colectivo de un centro que cuenta con trabajadores en toda la nación.

El 21 de mayo de 1974 la otrora Agencia de Información Nacional (AIN) iniciaba su recorrido con la transmisión de su primer despacho informativo, constituida como ACN desde el 2015, este medio se ha consolidado como una referencia comunicacional en todo el país.