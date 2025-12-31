Agasajos múltiples al Hotel Nacional de Cuba en sus 95 años

La Habana, 31 dic (ACN) Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de la República, entregó un reconocimiento al Hotel Nacional de Cuba en su aniversario 95 a nombre del Gobierno de la nación, que reconoce los valores culturales y patrimoniales que salvaguarda la icónica instalación.

El miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, al entregar en la noche de este martes el certificado a Luis Miguel Díaz Sánchez, director del hotel, expresó su confianza en el colectivo laboral de excelencia que cada día perfecciona la calidad del servicio, y pone en alto el prestigio del destino Cuba.

Juan Carlos García Granda, ministro de Turismo (Mintur) entregó una carta en la que resalta la entrega y compromiso de los trabajadores de la emblemática instalación turística, quienes conviven en armonía con la rica historia que atesora el sitio, fundado en 1930, y la contemporaneidad que admite digitalización de procesos y una culinaria internacional y la que defiende la identidad nacional.

El Partido y el Gobierno de La Habana también otorgaron reconocimientos y Jesús Pérez Barza, presidente del grupo hotelero Gran Caribe trasmitió una felicitación por este nuevo aniversario en plena temporada invernal, y resumió a la instalación como una joya por la que transitaron personalidades de las artes, el espectáculo y delegaciones de alto nivel, quienes dejaron impresa su satisfacción por el servicio recibido.

Situado en el centro de El Vedado capitalino, de arquitectura ecléctica y con vista a la explanada del Malecón el Hotel Nacional de Cuba es Monumento Nacional y fue galardonado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) con el estatus de Memoria del Mundo a nivel de país.

En su amplio jardín permanecen dos de los cañones de la batería de Santa Clara que pertenecieron al sistema de defensa de La Habana a finales de la etapa de la colonia, incluidos actualmente en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco.

Durante los 95 años de existencia por la instalación pasaron personalidades ilustres desde los mexicanos María Félix, Agustín Lara y Jorge Negrete, artistas como Marlon Brando, Frank Sinatra, Gary Cooper, el escritor Gabriel García Márquez y otros muchos.

Después del triunfo de la Revolución el Comandante Fidel Castro visitó con frecuencia el lugar, también el Guerrillero Heroico Ernesto Che Guevara.

Según el sitio https://hotelnacionaldecuba.com/es/ cientos de celebridades y entre ellos más de 100 jefes de Estado fueron huéspedes del hotel, sus fotografías, así como objetos históricos se exhiben en el Salón de la Fama, sitio de visita obligada en la capital cubana.