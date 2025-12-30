Acude Marrero Cruz a celebración de los 95 años del Hotel Nacional

La Habana, 30 dic (ACN) Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de la República, asiste hoy a la gala cultural por los 95 años de la fundación del Hotel Nacional de Cuba, escenario también que reconoce la historia y el patrimonio de la instalación hotelera.

Al miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba lo acompañan Juan Carlos García Granda, ministro de Turismo (Mintur), autoridades de Gran Caribe, cadena que gestiona al icónico hotel, y otros directivos del turismo en la capital.

Durante la jornada de este martes los clientes recorrieron los amplios espacios del inmueble, dijo a la ACN Dunia Quesada, especialista de relaciones públicas, y se interesaron por la arquitectura y las anécdotas de las disímiles personalidades que han visitado el hotel en estos 95 años.