Acompaña Díaz-Canel acto centenario del primer partido comunista

La Habana, 16 ago (ACN) Con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC) y Presidente de la República, tiene lugar en el Memorial José Martí de esta capital las conmemoraciones por el centenario de la fundación del primer Partido Comunista de Cuba.

Como parte de las celebraciones por la fecha está prevista una conferencia magistral del Doctor en Ciencias Históricas Elvis Rodríguez Rodríguez, vicepresidente del Instituto de Historia de Cuba (IHC), y la inauguración de una exposición fotográfica con muestras alegóricas a la ocasión.

El 16 de agosto de 1925 quedó constituido el primer Partido Comunista de Cuba, en un local que existía donde hoy radica el teatro Hubert de Blanck, en La Habana.

De los 20 delegados e invitados a esa cita, destacan entre sus fundadores Carlos Baliño López, quien acompañó al Héroe Nacional José Martí en la constitución del Partido Revolucionario Cubano, y Julio Antonio Mella, líder estudiantil con gran impacto en su generación y en las posteriores.