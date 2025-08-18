Acciones contra las drogas continúan en toda Cuba

La Habana, 17 ago (ACN) Las acciones preventivas y de enfrentamiento al uso indebido y tráfico ilícito de drogas continúan este lunes en toda Cuba, como parte de la operación Contra las drogas se gana, precisó el diario Granma.

Por sexta ocasión a nivel nacional y en su octava edición en la capital, se desarrollarán intervenciones en comunidades y barrios, que incluyeron actividades culturales, educativas y de atención social.

Esas acciones abarcan intercambios y charlas de especialistas con población en situación de riesgo y pacientes con adicciones, así como la preparación de trabajadores sociales y otros factores vinculados al contexto comunitario.

En La Habana, la dirección del Partido y el Gobierno organizan las actividades desde horas de la mañana, con cierre en un barrio debate a las siete de la noche.

También proseguirán las acciones contra delitos asociados a las drogas, juicios ejemplarizantes y ejercicios prácticos, encaminados a elevar la preparación de las fuerzas del sistema de enfrentamiento y de la población en general.

Según datos oficiales, en el contexto de estos eventos mensuales se han realizado más de tres mil 300 actividades, con la participación de más de 71 mil 800 estudiantes, cinco mil 950 trabajadores y 19 mil 700 familias.

Estas jornadas procuran consolidar la percepción de riesgo en torno a los efectos de las drogas sobre la salud, la estabilidad familiar y la seguridad del país.