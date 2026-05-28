Abogan en Holguín por equidad de género en el sector agrícola

Holguín, 28 may (ACN) El Programa Mundial de Alimentos (PMA), de la Organización de las Naciones Unidas, abogó por la equidad de género en el sector agroalimentario cubano durante un taller nacional del proyecto Nutrivida, celebrado en Holguín.

En la Cooperativa de Crédito y Servicios (CCS) Desembarco del Granma, del consejo popular de Guayabo, en Mayarí, tuvo lugar este jueves el encuentro, que contó con la participación de productores y campesinas, y en el que se abordó la ejecución del plan dirigido a la seguridad alimentaria y nutricional de embarazadas, lactantes y niños hasta 12 años.

Sabdiel Prieto Rodríguez, asistente de programa de Nutrición del PMA, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que Nutrivida, implementado junto al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), se ejecuta en municipios de Mayabeque y Holguín, con el propósito de articular las formas productivas con redes de protección social y garantizar disponibilidad, acceso y sostenibilidad de alimentos a los grupos vulnerables.

Prieto Rodríguez subrayó que el enfoque de género es transversal a la iniciativa, razón por la que se desarrollan talleres de sensibilización orientados a actores locales con el objetivo de transformar prácticas en la labor del campo y desmontar la idea de roles por sexo, lo que fomenta un entorno equitativo donde cada persona participe según sus capacidades y conocimientos.

Yuliet Burgo Marrero, coordinadora nacional por el Ministerio de la Agricultura, señaló que el propósito es generar compromisos entre los asociados de las cooperativas enfocados en replicar lo aprendido y crear espacios donde las mujeres ganen visibilidad y reconocimiento, con la traducción de la capacitación en acciones concretas en las localidades.

Héctor Daniel Cutiño Court, presidente de la CCS, valoró que el evento refuerza prácticas de igualdad y cooperación en el hogar y la producción, algo que constituye su realidad cotidiana junto a su esposa.

Lisandra Jiménez Cortina, trabajadora del sector, resaltó que en su entorno familiar cuenta con el ejemplo de su madre, usufructuaria desde hace más de diez años e impulsora del empoderamiento femenino en el campo.

Bajo una metodología de participación colectiva y equidad, el espacio incluyó dinámicas que visibilizan el aporte de todos en las labores agropecuarias y promovieron el liderazgo de mujeres y jóvenes de hasta 35 años mediante la convocatoria a presentar iniciativas de empoderamiento económico con apoyo del organismo.

Auspiciado por el Gobierno de Canadá, Nutrivida se ejecuta en las demarcaciones de Bejucal, San José de las Lajas y Santa Cruz de Mayabeque, así como en Mayarí, Moa y la ciudad holguinera, donde beneficiará a más de 12 mil niños.

Con más de seis décadas de vínculos con la nación caribeña, el PMA promueve la seguridad alimentaria y nutricional del pueblo cubano mediante proyectos agroecológicos, ayudas humanitarias ante eventos climatológicos y apoyo a entidades de protección social.