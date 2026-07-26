26 de Julio en Pinar del Río, oda a la dignidad y heroísmo de los cubanos

La Habana, 26 jul (ACN) Con una ratificación y renovado compromiso a la memoria de aquella generación que hace 73 años protagonizó los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, la más occidental de las provincias celebró hoy el acto central en conmemoración a esa gesta.

Al encuentro en saludo al Día de la Rebeldía Nacional asistieron Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, acompañado del Comandante del Ejército Rebelde José Ramón Machado Ventura y la máxima representación del Partido, el Gobierno, las organizaciones sociales, estudiantiles y de masas, así como amigos de la solidaridad internacional junto al pueblo pinareño.

El homenaje se dedicó al sacrificio y sentido revolucionario de aquella generación histórica que no cedió a la represión de la dictadura batistiana de entonces ni a la ofensiva mediática actual, con la motivación extra del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el cumpleaños 95 del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución cubana, y el medio siglo de la primera celebración del 26 de julio que acogieron las tierras vueltabajeras, ocurridas en 1976.

La ocasión concedió especial énfasis a la valentía de aquellos jóvenes que cumplieron en esa mañana de la Santa Ana con la respuesta de dignidad del pueblo ante la tiranía imperante y que supieron convertir la rebeldía en esperanza, la derrota militar en victoria política y el Moncada como brújula para el futuro de la mayor de las Antillas.



Yamile Ramos Cordero, miembro del Comité Central y primera secretaria del Comité Provincial del Partido en Pinar del Río, ponderó el especial aporte de el territorio a la lucha revolucionaria y la significación y orgullo de recibir el reconocimiento justo en el año del centenario del natalicio de Fidel.

Ramos Cordero reafirmó que ante las dificultades actuales se multiplican el esfuerzo y la voluntad para superar las deficiencias y salir adelante, pues aún con grandes inconformidades, la demarcación alcanzó logros relevantes en varias esferas de la vida socioeconómica del país.

Señaló que este es un reconocimiento para el pueblo noble, humilde y muy trabajador que ha sabido agrandarse en medio de las adversidades.

Entre las hazañas del territorio resaltó la tasa de mortalidad infantil de 4.8 por cada mil nacidos vivos, con municipios que han alcanzado la gesta de mantener este indicador a cero durante varios meses del año.

Así, apuntó, Pinar del Río se levanta para romper inercias y desafiar la dureza de estos tiempos para responder con más Revolución frente a las amenazas imperiales, a la vez que añadió que el mejor homenaje en el centenario de Fidel será multiplicar sus ideas, enseñanzas y ejemplo en todos los frentes.

En el acto se recordó algunos hitos como el fin de la invasión a Occidente en Mantua, en enero de 1896 y la llegada de Fidel a Pinar del Río el 17 de enero de 1959, así como un recuento de las principales figuras de la cultura y el deporte nacidos en tierras vueltabajeras, frutos en gran parte de la obra de la Revolución.