Reafirmaron Cuba y Mongolia su amistad en acto por gesta del Moncada

La Habana, 27 jul (ACN) Mongolia y Cuba reafirmaron su amistad en el acto por el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, gesta heroica que marcó el inicio de la etapa final de la lucha por la independencia del país caribeño, informó hoy el embajador cubano en esa nación asiática, Emilio Pevida Pupo.

En su perfil en Facebook, Pevida Pupo compartió un reporte de la Embajada de Cuba sobre el acto que reunió este domingo a representantes del cuerpo diplomático acreditado en Ulán Bator, directivos del Ministerio de Asuntos Exteriores y miembros del Gran Jural del Estado (Parlamento).

Participaron además el presidente y miembros de la Asociación de Amistad Mongolia-Cuba, la Asociación de Graduados en Cuba y cubanos residentes en ese país junto a sus familiares.

Pevida Pupo recordó en las palabras centrales el significado histórico del 26 de julio de 1953 y destacó que aquella acción, aunque fallida en lo táctico, abrió el camino de la Revolución comandada por líder histórico Fidel Castro Ruz.

El diplomático condenó el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, agravado por el cerco energético, al que calificó como una política de genocidio y asfixia contra la economía cubana, y denunció la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo.

Agradeció el respaldo de Mongolia en la Asamblea General de las Naciones Unidas el pasado 7 de julio, cuando votó a favor de la resolución que exige el fin del bloqueo contra Cuba, gesto que calificó de muestra de solidaridad.

Battulga G., director general del Departamento de América, Medio Oriente y Oceanía del Ministerio de Asuntos Exteriores de Mongolia, reafirmó la amistad histórica entre ambas naciones y el compromiso de su país con el multilateralismo y el respeto al Derecho Internacional.

Ganbayar Ganbaatar, presidente de la Asociación de Graduados en Cuba, resaltó los vínculos creados mediante la formación académica de jóvenes mongoles en la isla y los valores de cooperación que unen a ambos pueblos.

La ceremonia, organizada por la Misión cubana, incluyó una presentación artística de músicos mongoles que interpretaron piezas tradicionales, en un ambiente de confraternidad cultural que selló el homenaje a la gesta del Moncada y la amistad entre Cuba y Mongolia.

"Patria o Muerte, Venceremos" fue la consigna final que retumbó en el evento, reafirmando la determinación del pueblo cubano de resistir frente a las adversidades, concluyó la publicación de la Embajada de Cuba en Mongolia.