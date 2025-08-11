Participa Cuba en Conferencia Regional sobre la Mujer

La Habana, 11 ago (ACN) Una delegación de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), encabezada por Teresa Amarelle Boué, su secretaria general, llegó hoy a la capital mexicana para participar en la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.

Según publica el sitio oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, el evento lo organiza la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en coordinación con el Gobierno de México.

🇨🇺🤝🇲🇽 Llegó a CDMX delegación @FMC_Cuba, encabezada por su SG Teresa Amarelle Boué, para participar en la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (12-15 agosto)



También sostendrán encuentros con autoridades mexicanas.



🔗https://t.co/KrPdSRyz3o pic.twitter.com/sHvavfiZH9 — Embajada de Cuba en México (@EmbaCuMex) August 11, 2025

El encuentro, que se extenderá hasta el 15 de agosto, constituye un espacio clave para el intercambio de experiencias, la evaluación de políticas públicas con enfoque de género y el fortalecimiento de alianzas regionales en favor de los derechos de las mujeres, subrayó la Cancillería.

La delegación cubana está integrada además por Arelys Santana Bello, presidenta de la Comisión Permanente de Atención a la Juventud, la Niñez y los Derechos de Igualdad de la Mujer de la Asamblea Nacional del Poder Popular; Yudith Laura Ferreiro Fuentes, directora del Centro de Estudios de la Mujer; y Osmayda Hernández Beleño, miembro del Secretariado Nacional de la FMC y responsable de Relaciones Internacionales.

Durante su estancia, las representantes de la mayor de las Antillas sostendrán encuentros bilaterales con autoridades mexicanas.



