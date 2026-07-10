Médicos y personal cubano apoyan a damnificados por sismos en Venezuela

La Habana, 10 jul (ACN) La Brigada Médica Cubana en Venezuela ratificó que continúan las labores de asistencia sanitaria y rescate en esa nación con el personal de apoyo cubano, tras los terremotos ocurridos el 24 de junio último.

Según precisó la institución desde su perfil en la red social Facebook, el grupo de especialistas atiende a familias en los 46 refugios habilitados en el estado La Guaira, donde se brinda atención médica, apoyo psicológico y servicios de enfermería a los damnificados.

Durante la jornada de este viernes participaron en un encuentro con autoridades venezolanas, entre ellos Mauricio Rodríguez, viceministro para América Latina; Jorge Mayo Fernández, embajador de Cuba; y Víctor Gaute, jefe del Grupo de Trabajo Nacional.

Los representantes reconocieron la labor de los profesionales cubanos, quienes se mantienen desplegados en zonas afectadas para garantizar asistencia inmediata a la población.

Según últimas cifras oficiales del gobierno venezolano, los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 dejaron tres mil 811 fallecidos, 16 mil 740 heridos y más de 17 mil 900 personas sin vivienda.

El impacto incluyó 856 edificaciones dañadas y 190 colapsadas, además de más de mil réplicas registradas desde el día del evento.

La respuesta nacional movilizó más de 30 mil efectivos de la Fuerza Armada, policías, bomberos y Protección Civil, junto a cuatro mil 300 rescatistas internacionales y cerca de 29 mil voluntarios.

Naciones Unidas lanzó un llamamiento adicional de 298 millones de dólares para atender a un millón 300 mil personas en los próximos seis meses.

La Brigada Médica Cubana reafirmó que permanecerá en los refugios y comunidades afectadas, como parte del compromiso de solidaridad con el pueblo venezolano.