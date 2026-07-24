Lamenta Mined fallecimiento de cooperante en Guinea Ecuatorial

La Habana, 24 jul (ACN) El Ministerio de Educación de la República de Cuba (Mined) lamentó este viernes el fallecimiento del profesor Rolando Hernández Cumbá, integrante de la Brigada Educativa Cubana en Guinea Ecuatorial, cuya trayectoria estuvo dedicada a la formación de nuevas generaciones.

Según precisó la institución desde su perfil en la red social Facebook, Hernández Cumbá desempeñó diversas responsabilidades en el sistema educacional, entre ellas, maestro primario, profesor general integral de secundaria básica, docente de Educación Artística, secretario y subdirector docente, jefe de grado y director de escuela.

De acuerdo a la nota oficial, cursó modalidades de superación y recibió reconocimientos y distinciones por su desempeño profesional, lo que le otorgó prestigio dentro de la comunidad educativa del municipio especial Isla de la Juventud.

El Mined destacó que gozaba de la admiración de sus colegas y estudiantes, tanto en Cuba como en la brigada educativa que cooperaba en Guinea Ecuatorial.

La institución transmitió condolencias a familiares, amigos, estudiantes y compañeros de trabajo, y subrayó que su ejemplo permanecerá en cada aula.