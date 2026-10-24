Lamenta Cuba las pérdidas ocasionadas por terremoto en China

La Habana, 24 oct (ACN) Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, lamentó los daños ocasionados por el terremoto de magnitud 7,0 que sacudió este jueves la región del Tíbet, en China, con saldo de 16 personas fallecidas y 76 heridas.

Nuestra solidaridad con el pueblo, el Partido, la Asamblea Popular Nacional y el Gobierno de la hermana República Popular China, escribió Lazo en un mensaje publicado en la cuenta del Parlamento cubano en la red social X, este viernes.

El presidente de la Asamblea Nacional también envió condolencias a familiares y demás personas allegadas a las víctimas.

Según la agencia Xinhua, el sismo ocurrió en el distrito de Baqen, en la ciudad de Nagqu de Xizang, en el suroeste del país, a las 22:33 del jueves.

Nuestras condolencias al Partido, al Gobierno y al Pueblo de #China por las víctimas y los daños provocados por un terremoto en la región del #Tíbet. Las hacemos extensivas a los familiares y allegados de los fallecidos. https://t.co/VK9ARVs6R3 — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) October 23, 2026

Precisó que un análisis realizado por expertos en el Centro de Redes Sismológicas de China mostró que el movimiento telúrico fue una fractura extensional, consistente con las características tectónicas regionales.

Más de 400 soldados y miembros del subcomando local y la policía fueron desplegados para ayudar a reubicar y reacomodar a casi 500 residentes afectados, detalló la agencia de noticias china.

La zona donde se registró el sismo está a gran altitud y se caracteriza por temperaturas bajas, lo que dificulta las labores de rescate y salvamento.

El presidente chino, Xi Jinping, subrayó la necesidad de monitorear de cerca las réplicas que pudieran ocurrir y las condiciones meteorológicas para evitar desastres secundarios.