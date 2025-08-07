Envía Cuba condolencias por accidente aéreo en Ghana

La Habana, 7 ago (ACN) Cuba envió hoy condolencias al Gobierno y pueblo de Ghana, por el reciente accidente de helicóptero en el que perdieron la vida ocho personas, entre ellas altas autoridades de ese país africano.

Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, expresó en la red social X su solidaridad y condolencias al gobierno y pueblo de Ghana por el trágico hecho, ocurrido este 6 de agosto en la región de Ashanti.

"Al conocer del accidente aéreo en #Ghana, que cobró las vidas del Ministro de Defensa y el Ministro de Medio Ambiente, Ciencia, Tecnología e Innovación, entre otros altos funcionarios, expresamos nuestra solidaridad y condolencias al gobierno y pueblo de esa hermana nación".

Al conocer del accidente aéreo en #Ghana, que cobró las vidas del Ministro de Defensa y el Ministro de Medio Ambiente, Ciencia, Tecnología e Innovación, entre otros altos funcionarios, expresamos nuestra solidaridad y condolencias al gobierno y pueblo de esa hermana nación. pic.twitter.com/TuEIKMAFsr — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) August 7, 2025

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, también lamentó el accidente, que costó la vida al ministro de Defensa, Edward Omane Boamah, y el titular de Medio Ambiente, Ibrahim Murtala Muhammed.

Expresamos nuestras más sentidas condolencias al pueblo y gobierno de #Ghana, ante el trágico accidente aéreo en el que fallecieron el Ministro de Defensa y el Ministro de Medio Ambiente, Ciencia, Tecnología e Innovación; junto a otras autoridades oficiales del país. pic.twitter.com/SoeJl4uPWa — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) August 7, 2025

A causa de la caída de la aeronave fallecieron también el vicepresidente del partido gobernante (Congreso Nacional Demócrata), Samuel Sarpong, un asesor de seguridad nacional, y los cuatro miembros de la tripulación.

De acuerdo con las autoridades, el helicóptero partió de la capital ghanesa rumbo a la zona de extracción de oro en Obuasi, en la región de Ashanti, para un evento sobre minería ilegal.

El Gobierno de Ghana determinó iniciar una investigación para esclarecer la causa del siniestro, y declaró tres días de duelo nacional.