Enaltecen participación vietnamita en campaña de apoyo a Cuba

La Habana, 15 ago (ACN) Rogelio Polanco Fuentes, embajador de Cuba en Vietnam, expresó hoy su agradecimiento por la participación del pueblo vietnamita en una campaña de apoyo al país caribeño organizada por la Cruz Roja de esa nación asiática.

Polanco Fuentes destacó las relaciones históricas entre ambos países, forjadas por líderes como Ho Chi Minh y Fidel Castro Ruz, y subrayó que no se puede lograr lo vivido en estas últimas horas si no existiera un profundo sentimiento que une a los dos pueblos, reportó Prensa Latina.

A menos de 30 horas del lanzamiento de la campaña "65 años de amistad Vietnam-Cuba" en apoyo al pueblo cubano, el Comité Central de la Cruz Roja de #Vietnam informó que fue superada la meta inicial fijada de 65 mil millones de dongs, prevista para 65 días. pic.twitter.com/E6jKPOmhs4 — Rogelio Polanco Fuentes (@RPolancoF) August 14, 2025

El diplomático cubano ofreció esas declaraciones a medios de prensa en Hanoi poco después de que la Cruz Roja vietnamita anunciara el amplio sobrecumplimiento de la meta inicial fijada para la campaña, de 65 mil millones de dong (más de dos millones 470 mil dólares).

Hasta este viernes se recibieron aportes de 598 mil 368 personas y entidades por más de 125 mil 320 millones de dong (unos cuatro millones 770 mil dólares), precisó la organización social humanitaria en su página web.

Dicha iniciativa comenzó el pasado miércoles en homenaje al cumpleaños 99 del líder histórico de la Revolución cubana, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Según el reporte, la campaña, que se extenderá hasta el próximo 16 de octubre, se desarrolla en el contexto del Año de la Amistad Vietnam-Cuba y el aniversario 65 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

El embajador cubano señaló que esta campaña constituye un llamado a la solidaridad internacional frente a las agresiones sufridas por Cuba, y agradeció en nombre del Partido Comunista, Estado, Gobierno, y pueblo cubanos a las autoridades y al pueblo de Vietnam.

Polanco Fuentes expresó su más profunda gratitud por esta demostración de solidaridad, que alimenta la relación entre los dos países, y resaltó que "esta campaña ha calado en lo más profundo del alma del pueblo vietnamita, que muestra su generosidad y altruismo por una nación que está a miles de kilómetros de distancia".

El diplomático se refirió a la situación económica cubana provocada por el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, el cual calificó como una verdadera guerra económica, el principal obstáculo al desarrollo de Cuba.

No ves las bombas cayendo sobre nuestro suelo, pero sí el impacto directo que sobre la vida de nuestros ciudadanos tienen esas medidas injustas e ilegales, dijo al enfatizar que la comunidad internacional ha exigido reiteradamente el levantamiento del cerco estadounidense.

La campaña de apoyo al pueblo cubano demuestra cómo los pueblos pueden unirse para expresar de manera nítida, sincera y contundente el amor que sentimos cuando una nación está siendo agredida, culminó.