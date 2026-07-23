Denunció Cuba en reunión contra Armas Nucleares cerco energético de EE.UU.

La Habana, 23 jul (ACN) Yeni García Urquiza, segunda secretaria de la Embajada de Cuba en México, denunció en la 365ª reunión del Consejo del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (OPANAL) en el país azteca que la guerra económica, comercial y financiera, y el cerco energético del impuesto por el gobierno de Estados Unidos constituyen amenazas a la paz.

Según precisó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex, la sesión se desarrolló bajo la presidencia de la República Argentina y contó con la participación de los Estados miembros del organismo regional.

La representante cubana actualizó sobre el recrudecimiento de las medidas coercitivas unilaterales de Washington, dirigidas a provocar graves carencias y desestabilizar el país, con el objetivo de generar una confrontación o intervención militar.

García Urquiza reafirmó la voluntad del Gobierno de Cuba de continuar contribuyendo activamente a los trabajos del organismo y subrayó que “Cuba es un país de paz”, al destacar la histórica defensa del multilateralismo y el compromiso con la seguridad regional.

La diplomática enfatizó la creciente retórica de amenaza contra Cuba y advirtió que una agresión militar tendría consecuencias incalculables para ambos países, la región y la paz internacional.

Cuba reiteró que las acciones contra la isla constituyen una grave violación del Derecho Internacional y de los postulados de la proclamación de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.