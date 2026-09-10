Denuncia exposición fotográfica en Roma bloqueo de EE.UU. contra Cuba

La Habana, 10 sep (ACN) La exposición fotográfica Patria o Muerte -Voces de una isla que resiste, del artista italiano Valerio Bispuri, quedó inaugurada en la sala Santa Rita de Roma como denuncia al bloqueo económico, comercial y financiero estadounidense contra Cuba.

La muestra, según precisó Prensa Latina, abierta al público hasta el 27 de septiembre, reúne 34 imágenes tomadas en La Habana, Santiago de Cuba y otras localidades orientales durante un recorrido realizado entre junio y julio pasados.

Jorge Luis Cepero, embajador de Cuba en Italia, declaró que las fotografías reflejan las huellas de una vida cotidiana marcada por el recrudecimiento del cerco económico, comercial y financiero de Estados Unidos.

El diplomático señaló que las imágenes narran el deterioro del país y los problemas energéticos derivados de esa política, la cual calificó de genocidio silencioso contra el pueblo cubano.

Massimiliano Smeriglio, asesor de Cultura de Roma Capitale, resaltó la calidad de la exposición y criticó la política de Washington hacia la isla, a la que definió como un asedio medieval.

Marco Papacci, presidente de la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba, afirmó que la muestra refleja la dura realidad que enfrenta la nación caribeña por el bloqueo.

Desde su lente, Bispuri también retrató la resiliencia del pueblo cubano, que defiende su identidad y busca alternativas para superar las dificultades.

El artista explicó que en su recorrido escuchó la consigna “Patria o Muerte”, inmortalizada por el líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, la cual decidió convertir en título de la exposición.

Auspiciada por la asociación cultural Tempi Moderni, la muestra cuenta con el apoyo de Roma Capitale y su Departamento de Actividades Culturales, en colaboración con Zètema Progetto Cultura.