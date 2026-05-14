Ciego de Ávila, sede del acto central por Día Mundial del Medio Ambiente

La Habana, 14 may (ACN) La provincia de Ciego de Ávila es la sede del acto central por el Día Mundial del Medio Ambiente, el próximo cinco de junio, con el aliento principal de que sus jornadas están dedicadas al memorable legado del Comandante en Jefe Fidel Castro en el año de su centenario por su perseverante contribución a la preservación ambiental nacional e internacionalmente.

Una felicitación pública transmitió Armando Rodríguez Batista, ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) por los resultados de la gestión del territorio avileño en ese campo, especialmente por la integración con las direcciones del Partido Comunista de Cuba, del gobierno, centros científicos y organizaciones en general.

En un encuentro este miércoles en la Empresa de Tecnologías de la Información y Servicios Telemáticos Avanzados (Citmatel), Rodríguez Batista tuvo en cuenta en su oportuno elogio el cumplimiento de las acciones de la Estrategia Ambiental Provincial y el el trabajo en materia de Tarea Vida en función de la adaptación al cambio climático.

Además, más del 75% de sus entidades realizan caracterizaciones periódicas de sus residuales, el fortalecimiento de la protección de sus áreas naturales mediante planes de manejo actualizados y una cobertura amplia de zonas protegidas, y la conservación de la biodiversidad, con acciones de control que han permitido mantener un equilibrio ecológico favorable y los objetivos del Programa Nacional de Diversidad Biológica.

Otro aspecto consistió en la implementación de prácticas de economía circular y el impulso a proyectos sostenibles que promueven el uso racional de los recursos, que han contribuido a mejorar la resiliencia ambiental y a fomentar una cultura de sostenibilidad entre instituciones y comunidades locales, que consolida a Ciego de Ávila como un referente en la gestión ambiental responsable.

También sus acciones han logrado integrar a escuelas, organizaciones sociales y colectivos locales en actividades de reforestación, reciclaje y protección de ecosistemas, lo que ha creado una cultura de responsabilidad compartida que no solo mejora sus indicadores ambientales, sino que fomenta un compromiso ciudadano que asegura la sostenibilidad.

Rodríguez Batista anunció igualmente que la condición de Destacadas por la efeméride la alcanzaron las provincias de Villa Clara, Las Tunas, Sancti Spíritus y Pinar del Río

Con anterioridad, Ciego de Ávila ganó la sede nacional de tal acontecimiento en 2010 y 2022, y en 2025 correspondió a Sancti Spíritus.

Un amplio y extenso programa en el país respalda la campaña por la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha proclamada el 15 de diciembre de 1972 por la Asamblea General de la ONU, cuando en Cuba la preservación del entorno era ya una responsabilidad estatal.

Las acciones serán a largo plazo, promovidas por las delegaciones del Citma y otros organismos e incluyen la entrega, la semana próxima, del Premio Nacional de Medio Ambiente en la categoría de personalidades e instituciones.