Santiago de Cuba: un mapa de la historia nacional

Caminar por las calles de Santiago de Cuba es recorrer buena parte de la historia de la nación. En la urbe más caribeña del país, la memoria de las guerras de independencia, la lucha clandestina y la Revolución están grabadas en los nombres de sus vías, plazas y comunidades, convertidas en símbolos de patriotismo.

Durante más de 500 años, esta ciudad ha sido escenario de acontecimientos trascendentales para el devenir de Cuba. Esa condición histórica se refleja en espacios urbanos que hoy evocan a figuras imprescindibles como José Martí, Carlos Manuel de Céspedes, Antonio Maceo, Frank País y Vilma Espín, entre muchos otros.

El barrio El Tivolí constituye uno de los espacios emblemáticos de la urbe. Fundado por inmigrantes franceses y haitianos llegados tras la Revolución Haitiana, conserva una arquitectura singular de avenidas empinadas y escalinatas que, décadas después, servirían de refugio y vías de comunicación para los combatientes clandestinos perseguidos por los órganos represivos batistianos.

Además la localidad oriental conserva uno de los principales sitios de veneración patriótica del país. En el cementerio patrimonial Santa Ifigenia descansan los restos del Héroe Nacional José Martí, de Carlos Manuel de Céspedes y Mariana Grajales, el Padre y la Madre de la Patria, respectivamente; de Fidel Castro Ruz, líder histórico de la Revolución; y de otras personalidades esenciales de la historia nacional.

La presencia del Mayor General Antonio Maceo Grajales permanece en la geografía urbana. En el tradicional barrio de Santo Tomás nació el Titán de Bronce el 14 de junio de 1845, en una vivienda situada en la entonces calle Providencia.

Tras el fin de la dominación colonial española, la Asamblea de Vecinos presidida por Emilio Bacardí acordó cambiar el nombre de esa arteria por Maceo, denominación que posteriormente se convirtió en calle Los Maceo, en homenaje a la familia de patriotas legendarios.

Convertida en museo, la Casa Natal de Antonio Maceo preserva elementos originales de la vivienda donde creció el héroe independentista. Muy cerca se encuentra el parque de igual designación, conocido también como de la Caridad, próximo a la iglesia en la cual recibió el bautismo.

Otra vía estrechamente vinculada a la identidad santiaguera es la calle Heredia, dedicada al primer gran poeta romántico de América, José María Heredia. Convertida en corredor cultural, resume la vocación artística de una ciudad reconocida como cuna de importantes manifestaciones musicales y literarias.

La solidaridad de los santiagueros resultó determinante tras el asalto al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953. Numerosas familias ofrecieron refugio a combatientes perseguidos, facilitaron ropa para evitar su captura y se negaron a colaborar con las fuerzas represivas. Esa red de apoyo popular permitió salvar vidas y consolidó la tradición de resistencia que caracteriza a la urbe.

El antiguo cuartel Moncada, devenido en Ciudad Escolar 26 de Julio, simboliza el inicio de la última etapa de las luchas revolucionarias cubanas. Muy cerca se encuentran el antiguo Palacio de Justicia y el hospital Saturnino Lora, instituciones vinculadas a los acontecimientos de aquella jornada histórica.

Igualmente, guarda una estrecha relación con la familia País García. La casa ubicada en la calle General Bandera, hoy Casa Museo Frank País García, constituye testimonio de la vida del principal jefe de Acción y Sabotaje del Movimiento 26 de Julio en el llano.

Además de su importancia económica, la calle Enramadas, oficialmente José Antonio Saco y principal arteria comercial y social de la ciudad, fue escenario de manifestaciones estudiantiles y acciones de protesta contra la dictadura de Fulgencio Batista durante la década de 1950.

Las calles del centro urbano y barrios tradicionales como Los Hoyos y El Tivolí fueron escenario de la intensa actividad clandestina organizada por Frank y Josué País.

También la historia santiaguera está ligada a Vilma Espín Guillois. Nacida en esta ciudad, organizó acciones clandestinas junto a Frank País y participó activamente en los preparativos del levantamiento armado del 30 de noviembre de 1956, en apoyo al desembarco de los expedicionarios del yate Granma.

La antigua residencia familiar, en la calle San Jerónimo, funciona hoy como memorial dedicado a preservar su legado.

El 30 de julio de 1957, Frank País fue asesinado por fuerzas de la dictadura en el Callejón del Muro. El hecho provocó una espontánea manifestación popular y uno de los funerales más multitudinarios de la historia de la mayor de las Antillas. Miles de santiagueros acompañaron el cortejo hasta el cementerio patrimonial Santa Ifigenia, expresión del respaldo del pueblo a la lucha revolucionaria.

Los barrios, las calles y las plazas de Santiago de Cuba atestiguan el protagonismo de su pueblo en las gestas por la independencia y la defensa de la soberanía nacional. Más que referencias geográficas, son escenarios donde la memoria dialoga con las nuevas generaciones y conserva la huella de quienes forjaron el destino de la nación.

En esta urbe, cuya riqueza histórica y cultural trasciende los límites del espacio físico, el pasado continúa latiendo a un ritmo que confirma a Santiago de Cuba como el corazón indómito de la patria y un símbolo eterno de la cubanidad. (Indira Ferrer Alonso, ACN)