 Ana Fidelia Quirós: la tormenta que regreso del fuego

El calor en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Ponce, Puerto Rico, no era solo temperatura: era una piel más sobre la piel, una humedad que se pegaba al cuerpo como un recuerdo difícil. En las gradas, banderas, murmullos, abanicos improvisados.

Y en Cuba, a cientos de kilómetros, otro estadio invisible: salas de estar, portales, televisores encendidos y gente de pie empujando un sueño.

Ana Fidelia Quirós volvió a una pista aquel día de noviembre de 1993 cuando, en realidad, estaba regresando de la muerte.

Meses antes, el fuego la había sorprendido en la intimidad de su casa. No hubo rivales, ni disparo de arrancada, ni público. Solo llamas, humo y desesperación. Más de 30 por ciento de su cuerpo quedó marcado por quemaduras profundas y la vida pendió de un hilo.

La Tormenta del Caribe perdió un embarazo de siete meses y, por momentos, hasta la certeza de volver a ser quien era.

En el Hospital Hermanos Ameijeiras de La Habana, el país aprendió a esperar de otra manera. No eran finales olímpicas ni campeonatos mundiales: eran partes médicos. Cada mejora era una victoria mínima; cada día sin complicaciones, una medalla invisible.

Y en ese escenario sin aplausos apareció una presencia constante. Fidel Castro entraba a la habitación no como espectador, sino como alguien que se negaba a aceptar el desenlace que parecía escrito. Llegaba, preguntaba, conversaba e insistía. La visitó una y otra vez. No le hablaba de marcas ni de récords: le hablaba de vivir, de resistir, de volver a la vida.

Allí, Ana Fidelia, envuelta en vendas, con el cuerpo reconstruyéndose centímetro a centímetro, hizo su propia apuesta contra el destino. Dijo que volvería y la voluntad empezó a correr antes que sus piernas.

Ponce la recibió con sol y con incredulidad. Cuando su nombre fue anunciado para los 800 metros, muchos buscaron, casi con temor, a la mujer que había sobrevivido al fuego. Allí estaba. Más delgada, marcada, distinta, pero erguida. En Cuba, el silencio fue inmediato. Nadie se sentó ni habló. Era como si cada casa se hubiera convertido en un tramo de la pista.

A sus marcas…. Ana Fidelia bajó la cabeza. Tal vez recordó el hospital, el accidente. Tal vez no. Quizá en ese instante solo existían el carril, la respiración y el latido… Listas…

El disparo rompió el aire y, con él, una frontera invisible. Salió sin estridencias, midiendo cada paso como quien vuelve a confiar en su propio cuerpo. Las demás corrían por la victoria; ella también corría, pero contra el pasado reciente, contra el dolor aprendido, contra la duda ajena.

En la primera curva, el grupo se acomodó. Nada parecía extraordinario, salvo una cosa: Ana Fidelia estaba allí.

A los 400 metros, la carrera empezó a tensarse. El ritmo aumentó, el ácido láctico apareció donde meses antes hubo heridas abiertas y cada zancada era un diálogo entre lo que fue y lo que podía volver a ser.

En Cuba, alguien gritó frente al televisor, otro se llevó las manos a la cara y a muchos se les escapó una lágrima sin darse cuenta.

Sonó la campana. Quedaba una vuelta, la más larga de su vida. La surinamesa Letitia Vriesde tomó la delantera. Detrás, Ana Fidelia no cedía, no podía, no sabía.

En la contrarrecta, el dolor dejó de ser un recuerdo: volvió como sensación física, como advertencia del cuerpo. Pero ya no era un enemigo; era combustible.

Entonces, en el punto donde tantas veces había destrozado carreras —los 600 metros— algo volvió a encenderse. No fue la misma explosión de antes, pero sí la misma decisión: ir hacia adelante, aunque todo dijera que no.

La curva final fue un duelo desigual en apariencia, pero profundamente humano. La campeona frente a la sobreviviente. La lógica frente a la voluntad. Y en toda Cuba nadie respiraba.

Ana Fidelia entró a la recta final con el rostro contraído, las piernas al límite y el alma empujando lo que el cuerpo apenas sostenía. No alcanzó el oro, no importó. Cruzó la meta en el segundo lugar con una actuación que trascendió el cronómetro.

Entonces sí: el aire volvió, los gritos estallaron y las lágrimas corrieron libres. En Ponce, en Cuba y mucho más allá, porque lo que acababa de ocurrir no cabía en una tabla de resultados. Subió al podio con una medalla de plata que pesaba más que muchos oros.

Allí estaba la mujer que prometió volver mientras la piel le ardía. La que convirtió el dolor en impulso y la pérdida en motivo para seguir adelante.

Aquel día, Ana Fidelia no ganó una carrera, ganó algo mucho más difícil: le arrebató al fuego la última palabra. Desde entonces, cada vez que alguien se pregunta hasta dónde puede llegar un ser humano, basta recordar aquella tarde en Ponce.

Allí una mujer regresó de las cenizas para correr, no solo contra sus rivales, sino contra el destino. Y, de la manera más profunda, lo venció. (Boris Luis Cabrera, ACN)