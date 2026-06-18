Transformaciones para mover el pensamiento y dinamizar la economía

La Habana, 18 jun (ACN) Las transformaciones económicas y sociales que debaten hoy los diputados en la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su X Legislatura, están dirigidas a mover el pensamiento y dinamizar la economía, sin renunciar a las principales conquistas de la Revolución.

El contexto actual es extremadamente complejo, Cuba enfrenta una agresión sin precedentes, con un bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos, recrudecido por el cerco energético tras las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente estadounidense, Donald Trump; estas medidas constituyen una escalada agresiva y de asfixia contra el pueblo cubano.

Durante la clausura del Pleno Extraordinario celebrado este miércoles, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, argumentó el por qué de estas decisiones:

“El genocidio silencioso que se ha emprendido contra Cuba provoca daños inconmensurables y terribles limitaciones en nuestra vida cotidiana como pueblo, mientras sus ejecutores mienten descaradamente al mundo, niegan el cerco energético y afirman que prohibimos la entrada de donaciones millonarias que anuncian a bombo y platillo, pero de las que apenas han entregado algo de lo prometido.

"Cuba resiste heroica y creativamente, pero sufre desde hace demasiado tiempo un castigo bárbaro, inmerecido e insoportable, al que ahora se suma la amenaza de agresión militar como nueva arma contra la resistencia colectiva.

"Cuba enfrenta un bloqueo cruel y una persecución financiera real y diaria, que encarece cada gota de combustible, cada medicamento, cada alimento, cada pieza y cada tecnología que el país necesita.

"La realidad nos impone cambios urgentes y necesarios. Y cuando la vida del pueblo se vuelve tan dura, el primer deber del Partido Comunista y del Gobierno revolucionario no es explicar mejor la crisis, sino cambiar lo que haya que cambiar para salir de ella.

"Se requiere una agenda económica profunda y ágil, ejecutable en el corto plazo, que combine estabilización macroeconómica, incentivos para estimular y promover una apertura productiva, seguridad jurídica, atracción de inversiones, uso intensivo de tecnología y una protección social focalizada y efectiva”.

El documento que evalúan y debaten los diputados al Parlamento se estructura en 23 ejes y 176 transformaciones de impacto estratégico, sin renunciar a las principales conquistas de la Revolución; tiene como guía el pensamiento del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y cuenta con la conformidad del General de Ejército Raúl Castro Ruz, quien envió al Pleno del Comité Central del Partido un mensaje aprobatorio.

Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de la República, presentó a la Asamblea Nacional del Poder Popular una explicación detallada de las transformaciones, que abren todas las puertas para que la economía crezca, pero que protegerán a las personas vulnerables en el país, preservan la soberanía de la nación y la autodeterminación de los cubanos a decidir su destino.

Estas transformaciones no constituyen una varita mágica que resolverá en breve todos los problemas que hoy viven los cubanos.

Los municipios deberán ejercer su autonomía con inteligencia, las fuerzas productivas tendrán que movilizarse, el Estado deberá controlar lo que le corresponda y quienes administren tendrán que cumplir con lo pactado, con la unidad como denominador común para salir de la actual situación de crisis multidimensional.

Este abanico de decisiones, adoptado en el peor escenario que hoy impera, representa transformaciones soberanas para enfrentar, con inteligencia y creatividad, el recrudecimiento de las medidas coercitivas unilaterales del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, y generar riquezas para garantizar las conquistas revolucionarias.