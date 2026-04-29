Operadores turísticos cubanos y foráneos se alistan para FitCuba

La Habana, 29 abr (ACN) Cadenas hoteleras cubanas y foráneas radicadas en la Isla y agencias de viaje se alistan para su participación en la Feria Internacional de Turismo (FitCuba), que en esta oportunidad se realizará en escenario virtual del siete al nueve de mayo venidero, y ya recibe centenares de inscripciones.

Gran Caribe promociona el evento en su página oficial de la red social Facebook con una invitación a conocer de primera mano en el stand virtual todas las novedades que prepara para el verano 2026, también Blue Diamond resorts en Cuba presenta su canal oficial en Whatsapp y ofrece información sobre ofertas exclusivas, novedades y eventos en sus hoteles con las marcas Royalton, Memories, Starfish, Resonance y Mystique.

La cadena Cubanacan Hoteles y su agencia de viajes confirmaron presencia en FitCuba y Ecotur, especializada en turismo de naturaleza promueve en sus espacios digitales las ofertas para conocer de la mano de especialistas los sitios naturales emblemáticos de la nación caribeña y la ruralidad que convive, mientras que el grupo empresarial Viajes Cuba comunica sobre el día nueve dedicado al público cubano, en el parque Retiro Josone, de Varadero.

En reciente conferencia de prensa Lessner Gómez Molina, director general de mercadotecnia del Ministerio del Turismo (Mintur) dijo que el anuncio de la celebración virtual del evento de carácter profesional más importante de la industria turística cubana fue recibido con beneplácito por numerosos operadores turísticos en todo el mundo.

El directivo comentó que agencias de viajes y turoperadores de países que nunca antes participaron en FitCuba, se mostraron muy interesados en esta oportunidad y ya están inscriptos en el sitio www.fitcuba.net desde donde tendrán lugar las reuniones, encuentros y networking del evento.