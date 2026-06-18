Empresas estatales y privadas deberán gestionar sus recursos

La Habana, 18 jun (ACN) Como parte de las nuevas propuestas de transformaciones económicas y sociales dadas a conocer hoy, todo el sistema empresarial estatal y no estatal deberá gestionar sus recursos e insumos, informó ante los diputados cubanos Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Primer Ministro de la República.

El jefe de Gobierno intervino en la III Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su X Legislatura, con la presencia virtual del General de Ejército Raúl Castro, líder al frente de la Revolución, y del Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del PCC.

Marrero Cruz subrayó que, camino hacia un modelo de planificación financiera, el Estado abandonará progresivamente la distribución de recursos, y las señales de demanda y satisfacción las dará el propio mercado interno.

Señaló como otra propuesta de transformación, tener un control elevado de los balances agroalimentarios, de divisas, energético y del presupuesto, así como ampliar los límites de aprobación de las inversiones, a partir de la descentralización de facultades en las empresas.

El Primer Ministro informó que al calor de la reducción de la administración central del Estado se trabaja en el proyecto de ley que respaldará ese paso, correspondiente al perfeccionamiento del sector presupuestario, a simplificar los ministerios.

También se refirió a la autonomía y fortalecimiento de los municipios y de las empresas, llamados a gestionar sus recursos y desempeño en favor del desarrollo del país y de mayores beneficios a la población.