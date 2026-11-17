La Habana, 17 nov (ACN) La Unión Nacional de Juristas de Cuba destacó este lunes los incentivos fiscales que publica la Gaceta Oficial número 95, del 16 de noviembre de 2026, a favor de los actores económicos estatales y no estatales que financien inversiones en el sector estatal.

Según precisó el organismo jurídico desde su perfil en Facebook, la Resolución 208 del 25 de septiembre de 2026 publicada este lunes establece la bonificación del pago de los impuestos sobre Utilidades y sobre los Ingresos Personales a quienes inviertan en proyectos de infraestructura social, construcción, rehabilitación o equipamiento de escuelas, policlínicos, hogares de ancianos, centros culturales o instalaciones deportivas.

Los beneficios tributarios incluyen la deducción del impuesto a pagar equivalente al 20 por ciento (%) de la inversión realizada, aplicable en un plazo de hasta cinco años.

Comprende también la reducción del impuesto a pagar equivalente al 10 % de la donación realizada, aplicable contra el Impuesto sobre Utilidades o el Impuesto sobre los Ingresos Personales, según corresponda, para quienes donen en efectivo o en especie a entidades estatales dedicadas a fines sociales.

La disposición prevé además una tasa reducida del Impuesto sobre Utilidades durante los primeros cinco años de operación y la exención del Impuesto Aduanero sobre la importación de equipos y tecnologías para los actores económicos que destinen al menos el 50 % de su actividad a servicios sociales.

El Ministerio de Finanzas y Precios controlará los beneficios otorgados, en coordinación con la Oficina Nacional de Administración Tributaria, para evaluar el resultado de su aplicación, precisa la norma.