Actualizan implementación de transformaciones económicas y sociales

La Habana, 29 jul (ACN) Manuel Marrero Cruz, primer ministro cubano, durante su intervención hoy en el séptimo período ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en su X Legislatura, ofreció una actualización sobre la implementación de las transformaciones económicas y sociales, aprobadas en junio pasado por el máximo órgano legislativo.

El miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba expresó que el país ha estado bajo impacto de la tensión reforzada del gobierno de los Estados Unidos, a partir de la puesta en vigor de las órdenes ejecutivas, en particular la que integra un sistema de funciones secundarias que apuntan no solo a Cuba, sino también a cualquier persona o entidad permanente que haga negocios con la Isla.

Dichas medidas impuestas por Washington generan impactos negativos multidimensionales en la vida cotidiana de todos los cubanos; esta política ha traído como consecuencia fuertes limitaciones en la vida económica y social del país, cuyas principales afectaciones se manifiestan en sectores como el energético, agroalimentario, las finanzas, la salud pública, entre otros.

Refirió Marrero Cruz que el comercio exterior es otro de los sectores altamente impactados, agudizado por la paralización de las operaciones de las principales navieras que prestaban servicio a la transportación hacia Cuba; miles de contenedores con alimentos, medicamentos, sistemas solares y otras mercancías esenciales se encuentran retenidas en puerto cercano.

En medio de esta compleja situación, comentó, el país trabaja en la implementación de las transformaciones económicas y sociales, reconocido nacional e internacionalmente como el proceso de mayor profundidad emprendido en la modernización del modelo económico y social cubano, lo que tributa al Programa de Gobierno del año 2026.

Trascendió en la exposición que, desde la aprobación de las transformaciones, en las sesiones extraordinarias de la ANPP del 18 de junio último, se desarrolló un proceso de actualización de estas, teniendo en cuenta las orientaciones del General de Ejército Raúl Castro, quien participó desde un inicio y en su mensaje transmitió que tanto como la aprobación de las transformaciones, será indispensable su implementación adecuada y oportuna, con prioridades bien definidas y la participación consciente del pueblo.

Informó Marrero Cruz que se aprobaron en el Consejo de Ministros las indicaciones de organización para la implementación de las transformaciones, encaminadas en una primera fase al diseño de las políticas y las normas jurídicas que las respaldan, así como también los responsables.

El Primer Ministro señaló que con el fin de garantizar este proceso se designaron al frente de los ejes temáticos cuadros principales del Gobierno, y constituyeron grupos y subgrupos de trabajo en los que participan expertos.

Teniendo en cuenta que la capacitación resulta decisiva para garantizar la consecución práctica de las transformaciones, desarrollaron seminarios para las estructuras del Partido y Gobierno a nivel nacional, municipal, con el objetivo de dotar a los directivos de herramientas para su conducción.

De conjunto con la ANPP se elaboró el cronograma de ley legislativo que implementa las transformaciones identificándose las normas jurídicas, se acortaron los plazos de elaboración, análisis y aprobación de los documentos normativos y el cronograma establece la implementación de 121 transformaciones en los meses de junio y julio, acotó.

Hasta el momento se han presentado y aprobaron 110, lo que representa el 90,9 por ciento de lo visto para esta etapa; otras cinco se han aprobado parcialmente y el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros evaluará antes de concluir esta semana once propuestas de transformación.

Consideró el Primer Ministro que las restantes transformaciones que, son las de mayor complejidad, se valorarán en los meses de agosto y septiembre, y existen tres medidas que están planificadas para noviembre.