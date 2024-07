Lancé el juego de mi vida, dice el lanzador Rubén Rodríguez

Las Tunas, 7 jul (ACN) Lancé el juego de mi vida, no esperaba que me dieran la bola hoy, pero Abeysi confió en mí y no podía hacerlo quedar mal, sostuvo el Leñador Rubén Rodríguez tras derrotar a Ciego de Ávila en el séptimo partido del play off, que le dio a Las Tunas el pase a las semifinales.

En exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias el holguinero devenido tunero significó que este ha sido su primer play off y pienso darlo todo para que mi equipo siga avanzando y para darle un alegrón a esta afición que tanto nos apoya en el estadio Julio Antonio Mella.

Durante las seis entradas que lancé me hicieron una carrera en el mismo primer episodio, pero después tuve total dominio a base de control, slider y sinker, explicó el lanzador.

En el propio escenario tras finalizar el partido, el mentor Abeysi Pantoja destacó la productividad de los bateadores, aspecto que había sido negativo en los últimos choques; en esta ocasión anotamos ocho carreras con ocho hits, mientras los avileños con 12 imparables solo anotaron dos veces..

El director técnico manifestó que inicialmente se pensaba salir con el diestro Alejandro Meneses, pero una molestia en el brazo hizo que cambiáramos de idea.

Me siento orgulloso de la afición tunera, porque nos alienta y porque nos hace sentir optimistas, dijo Pantoja.