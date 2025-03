Dúo playero Díaz-Alayo gana y pasa a cuartos de Élite 16

La Habana, 29 mar (ACN) La dupla playera de Cuba de Noslen Díaz y Jorge Luis Alayo ganaron hoy en octavos de final y pasaron a cuartos de final torneo Élite 16 del Pro Tour Mundial de Voleibol de Playa, con sede hasta este domingo en la ciudad mexicana de Quintana Roo.

Según el sitio de la Federación Internacional www.fivb.com, discípulos de Francisco Álvarez Cutiño vencieron 2-0 de Noruega de M. Mol-Anders Berntsen con parciales de 21-18 y 21-17 y destaque para ALayo, máximo anotados del encuentro con 21 puntos, 19 en el ataque, uno en el bloqueo y uno en el servicio.

Playa del Carmen Elite Quarterfinals are NEXT for Noslen Diaz and Luis Alayo 🇨🇺 !



Diaz/Alayo 🇨🇺 took down down Mol, H./Berntsen 🇳🇴 2-0 (21-18, 21-17) in the round of 12



📸 @BeachVBWorld pic.twitter.com/TcTO4cl1Cs