Debut histórico de Anisley en el clavados olímpico

París, 5 ago (ACN) Una vez conseguido el boleto, la clavadista Anisley García llegó a esa ciudad para algo más que competir. Y esa mentalidad resultó el combustible necesario para concretar hoy una actuación histórica, al convertirse en la primera cubana que actuará en una semifinal olímpica en la prueba de plataforma.

La Tuti –como la conoce todos– sabía que la única vía para alcanzar esa meta transitaba por la estabilidad. Necesitaba buenas ejecuciones, sin notables variaciones. Y el plan diseñado junto a su entrenador Hugo Pérez de Corcho se fue cumpliendo salto tras salto en el Centro Acuático de Seine-Saint-Denis, hasta completar los 283 puntos que al final le situaron en el puesto 14 entre las 29 concursantes.

Con los lógicos nervios por todo lo que implica un debut a este nivel, la habanera logró sobreponerse a algunos momentos de tensión, sobre todo después de las ligeras impresiciones en el salto de tres vueltas y media por dentro.

Para compensarlo, se lució en la propuesta más compleja de su programa: las tres vueltas y media de espalda.

“Ese era el que peor me está saliendo en los entrenamientos y ahora fue el que más punto me dio y estoy muy feliz por eso. Aquí solo salí y pensé… tengo que hacerlo bien o no clasifico… y así fue. No me preguntes qué hice… solo sé que salté y salió, confesó todavía con la emoción de lo logrado.

“Esto es mucho más emocionante de lo que esperaba. No se compara ni siquiera con los mundiales… decir, estoy en unos juegos olímpicos”, agrega feliz, pero sin perder la perspectiva de que en pocas horas asumirá un reto aún más complejo.

“Ya estoy aquí y voy a disfrutar mi competencia más que la preliminar, porque los nervios creo que no me dejaron hacerlo”, adelantó sonriente, pero sin dudas mucho menos tensa.

La nota firmada en el segmento preliminar no es la mejor de su vida, pero es la más alta conseguida por Anisley en eventos de máximo nivel, según aclaró la comisionada nacional de clavados, Milagros González.

“En juegos centroamericanos y del Caribe ella ha logrado mejores puntuaciones, pero aquí los jueces tienen una categoría superior y se elevan también las exigencias para sus calificaciones”, comentó la otrora integrante de equipos nacionales.

Precisamente Milagros es la cubana con mejores resultados en contextos olímpicos. Su presentación en la final del trampolín desde tres metros en la edición de Moscú 1980 todavía aparece como una actuación insuperable.

En la fase preliminar de la plataforma de la justa parisina se cumplieron los pronósticos, con dominio de las chinas Hongchan Quan (421.25) y Yuxi Chen (382.15), medallistas de oro y plata en Tokio 2020, en ese orden.

También estará en la semifinal la ganadora del bronce en la capital japonesa, la australiana Melissa Wu (285.20). Las mexicanas Alejandra Orozco (320.80) y Gabriela Agúndez (306.95) pasaron igualmente el corte inicial, ocupando los puestos cuatro y seis, respectivamente.

Finalmente La Tuti no logró avanzar a la final, ya que terminó en el puesto 16 con 270,5 puntos en la semifinal, pero ella, su entrenador y la comisionada nacional disfrutan lo resultado.