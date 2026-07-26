Retreta en el centro de Matanzas por el 26 de Julio

Matanzas, 26 jul (ACN) En los portales del Teatro Sauto, Monumento Nacional, resonaron fuertes hoy las notas del Himno de Bayamo, interpretado por la Banda Provincial de Conciertos de Matanzas, para saludar desde el Centro Histórico de esta ciudad el aniversario 73 de los Asaltos a los Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Recibir en nuestra institución a la Banda Provincial de Conciertos y dedicar la habitual retreta al Día de la Rebeldía Nacional, deviene un compromiso con la Patria, con la historia y con la Revolución Cubana, sostuvo Kalec Acosta Hurtado, director del coliseo neoclásico.

El Sauto resulta una insignia en la cultura de Matanzas, en la cultura de la nación y eso precisamente suponen para el pueblo las acciones del 26 de julio, un símbolo de fortaleza, de entrega en aras de allanar el camino de los revolucionarios, enfatizó además Acosta Hurtado.

Las alturas de Simpson, Arcoiris musical y Mi PC figuraron entre los temas pertenecientes al repertorio cubano y latinoamericano, interpretados por la agrupación en activo más antigua de su tipo en Cuba, bajo la batuta fuerte de Félix Luis Tápanes García.

Presentes también en el homenaje musical al coraje de aquellos jóvenes de la generación del Centenario, estuvo además el Coro de Cámara de Matanzas, dirigido por Daniel Borges, dispuesto a regalar a los habitantes de la Atenas de Cuba piezas como Yo Soy Fidel de Claudio Casal con arreglos de Rafael Rodríguez y orquestación a cargo de Conrado Monier.

La ya tradicional retreta de la Banda, en este domingo rememoró en cada acorde la valentía y el compromiso de aquellos que el 26 de julio de 1953 no dejaron morir al Apóstol en el año del centenario de su natalicio y echaron a andar el motor pequeño de la Revolución, como catalogó a la histórica acción el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.