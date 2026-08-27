Presentan en Cuba documental de Fidel con realización brasileña

La Habana, 27 ago (ACN) “Fidel y Cuba Socialista: Quemar los cielos” es el nombre del nuevo documental proyectado hoy en el centro que lleva el nombre del líder histórico de la Revolución cubana y que se inscribe en la jornada de homenajes al centenario de su natalicio.

La proyección del audiovisual, realizado por Brasil de Fato y la Brigada del Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra MST, de Brasil, en Cuba y con la colaboración de instituciones de la mayor de las Antillas tuvo escenario en el espacio del Proyecto Cultural -Nuestra Historia" que promueve la institución para el conocimiento y difusión de la historia y los valores patrióticos de la nación.

Durante aproximadamente 45 minutos la propuesta da voz a cubanos de diferentes generaciones y representantes de disímiles sectores de la vida del país que dan cuenta de la trascendencia de la figura y ejemplo del líder y estadista, desde su faceta más humana y cercana al pueblo, las vicisitudes que vive en la actualidad la isla por el recrudecimiento del cerco estadounidense, en su variante energética, y la voluntad de no fallar y mantener presente el legado fidelista a pesar de las adversidades.

René González Barrios, director de la entidad sede del encuentro, expresó el agradecimiento a los realizadores y a las múltiples muestras de solidaridad con la nación caribeña y, en especial, la respuesta de amigos de todas las latitudes a la convocatoria del centenario del Comandante en Jefe, expresada en la amplia participación internacional en el I Coloquio Internacional "Fidel Legado y Futuro", celebrado en esta capital en saludo a la fecha.

Gabriel Vera Lopes, corresponsal de Brasil de Fato en Cuba, expresó del proceso creativo que con tiempos de realización reducidos y la carga de trabajo asumido solo una figura como la de Fidel es capaz de hacer posible semejante proyecto, y eso también explica la resistencia de los cubanos.

Afirmó por tanto que en la cinta se puede vislumbrar un Fidel más emocional que lograron captar el lente, las imágenes de archivo rescatadas y los testimonios que acompañan la propuesta.

En declaraciones exclusivas a la Agencia Cubana de Noticias, Nivia da Silva, miembro de la Dirección Nacional del MST, afirmó que su organización tenía el deber y la responsabilidad histórica de llevar la verdad de Cuba y su revolución al resto del mundo en un momento que se recrudece sobre esta la ofensiva imperialista norteamericana.

Sobre Fidel valoró la vigencia de sus ideas y lucha como un elemento imprescindible para afrontar los desafíos del presente en un escenario continental caracterizado por el viraje hacia la ultraderecha que desconoce las causas y conquistas populares.

Acompañaron la presentación representantes del cuerpo diplomático del país sudamericano en Cuba, de la misión diplomática de Puerto Rico, así como la Dra. Aleida Guevara March, hija del Comandante Ernesto Che Guevara, entre otros.