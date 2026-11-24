La Habana, 24 nov (ACN ) Un encuentro que reunió música y artes visuales tuvo lugar este martes en la sede del Instituto Cubano de la Música, en La Habana, para celebrar el aniversario 80 del cantautor Silvio Rodríguez, quien adquiere especial protagonismo en la exposición fotográfica Barrios, del artista visual Iván Soca Pascual.

"El sueño se hace a mano y sin permiso" fue la frase que acompañó la postal de convocatoria a la cita, que reunió a creadores y amantes del arte del trovador cubano y conmemoró, además, el décimo aniversario de la desaparición física del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro (1926-2016), y los 50 años de fundado el Ministerio de Cultura.

Como parte del programa, tras la inauguración de la muestra fotográfica, el Dúo Querol ofreció una presentación musical que deleitó a los asistentes con su propuesta trovadoresca.

La jornada propició también la entrega de la Distinción por la Cultura Nacional a la maestra Leonor Suárez Dulzaides, directora de la Camerata Vocale Sine Nomine, reconocimiento que fue impuesto por el viceministro de Cultura Fernando León Jacomino.

Las palabras de Soca Pascual pusieron fin al encuentro, concebido como homenaje a Silvio Rodríguez, una de las figuras representativas de la canción cubana, quien celebrará su cumpleaños el próximo 29 de noviembre.