Los emocionantes últimos días de Eduardo Sosa

Guantánamo, 13 feb (ACN) A punto de salir hacia las honras fúnebres del trovador Eduardo Sosa Laurencio, efectuadas este miércoles en Santiago de Cuba, el actor guantanamero Ury Rodríguez Ugellés, con voz entrecortada, afirma que la muerte del querido hermano es una pena que tenemos todos.

Es el dolor de la partida de un amigo, que para mí queda en nuestras vidas y en el cual tenemos que seguir mirándonos por su compromiso, fidelidad, cubanía y su patriotismo, comentó el también presidente de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), en la provincia más oriental del país, en cuyo hospital provincial Sosa permaneció desde que sufrió un accidente cerebrovascular el pasado tres de febrero, hasta su deceso.

Recordó que el trovador vivió sus últimos días en Guantánamo, donde cantó en la vigilia martiana del pasado 28 de enero y luego se integró a la edición 35 de la Cruzada Teatral y lo evocó como un hombre de pueblo, que siempre cantó a lo popular, indagó mucho en la trova tradicional y desde lo más genuino de la cubanía para emprender un estilo y una manera de hacer, refirió.

Eduardo Sosa fue de esos trovadores que a pesar de ser un intérprete contemporáneo toma la esencia de la vieja trova, de la santiaguera y los vínculos con él vienen desde los años 90, cuando funda el dúo Postrova, ahí nació la amistad y un compromiso con el arte, dijo.

Rodríguez Urgellés, actor de la Cruzada, detalló que Sosa se unió a ellos después de un periplo por las provincias orientales en las reflexiones del décimo congreso de la Uneac, en su función de vicepresidente nacional de la organización y les dijo, yo estaré en la Cruzada.

Los últimos días de su vida fueron en la cruzada teatral, donde

compartió el arte de vanguardia, pero también un arte del servicio humano y reímos, escuchamos música, hablamos de tantas cosas, compartimos un espacio físico, un suelo para dormir, el público, la comida, un tipo de relación que llega mucho más de abrazarnos y decirnos, te quiero amigo mío y esas son cosas que cada uno de nosotros le agradecerá siempre a Eduardo Sosa.

Con Sosa no hubo lejanía, añade el también actor titiritero Emilio Vizcaíno Ávila, director de la Cruzada, a la cual el trovador desde que llegó, se integró, vistió la camiseta con nuestro emblema y pasó cinco días con sus noches, compartimos, hablamos mucho de dos grandes de la música cubana como Juan Formell y Pablo Milanés y no se apartaba de su guitarra.

Nos regaló un concierto para los cruzados, de aproximadamente dos horas, cantando, haciendo las historias de cada canción, lo cual nos ha dado la idea para una posible obra teatral que podamos hacer.

Recuerda que la primera noche que cantó fue a la gente en el Conjunto Artístico de Montaña, muy emocionante, porque el pueblo lo conoce y tarareaban sus canciones y en Felicidad de Yateras fue algo mágico, una función que realizamos bajo la luz de las estrellas y de los teléfonos celulares y él muy emocionado agarró mi guitarra y cantó, todo lo que quiso cantar.

Era muy cubano, enfatiza Vizcaíno y la gente decía, tiene un micrófono en la voz, muy clara, muy afinado y con una cercanía muy grande, como si hubiese participado siempre e incluso cuando nos despedimos me dijo: el año próximo vengo a la segunda etapa Compay y eso fue emocionante.

Se enamoró del jarrito de campaña de Ury y yo le regalé el mío, me dio un abrazo y lo echó en su bolso, fueron días intensos donde apreció el teatro, la música cubana hecha por campesinos, se veía emocionado con la majestuosidad de las montañas, el fresco, los baños de la Cruzada, que son prácticamente al aire libre y decía: ya me bañé compadre, no me baño más hasta que llegue a Guantánamo.

Lo vamos a recordar siempre, porque de verdad era una persona muy sincera y tal vez surja algún trabajo que recuerde su presencia y aunque su vida y obra lo inmortalizan, el teatro puede también fortalecer y seguir haciendo en la piel de otras personajes que puedan surgir, eso es algo que estamos madurando y que el año próximo el público de la serranía disfrute y él pueda volver con su con su legado musical, con su historia.