Inauguran en Holguín Congreso Iberoamericano de Pensamiento

Holguín, 25 oct (ACN) El Congreso Iberoamericano de Pensamiento, como parte de la XXXII Fiesta de la Cultura Iberoamericana, se inauguró hoy en Holguín con una conferencia magistral sobre las expediciones antropológicas en el oriente cubano y la búsqueda de descendientes de aborígenes.

La disertación, que tuvo por sede la Sala Revolución del Museo Provincial de Historia La Periquera, estuvo a cargo del doctor Armando Rangel Rivero, director del Museo Antropológico Montané de la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana.

Con el título Expediciones antropológicas en la región oriental de Cuba en busca de descendientes de aborígenes (1847-2022), el ponente realizó un recorrido histórico por las investigaciones científicas en la región, desde las primeras incursiones del siglo XIX hasta las pesquisas más recientes.

Rangel Rivero destacó la importancia de comprender estos procesos no solo desde la arqueología y la antropología, sino también a la luz de los avances de la genética, que han revolucionado la interpretación del legado de las culturas ancestrales.

Asimismo, el especialista subrayó la necesidad de conocer el contexto histórico y las figuras relevantes que coexistieron con la investigación, pues ello influyó en cómo se desarrolló, con la participación de científicos estadounidenses, rusos y cubanos, y en la manera en que sus intereses condicionaron los descubrimientos.

Como complemento de la apertura del espacio teórico, la museóloga Rosabel Reyes Portelles inauguró en la mañana la muestra sobre José Manuel Guarch Delmonte, primer director de la Casa de Iberoamérica, y reconocido arqueólogo y espeleólogo.

Hasta el próximo 27 de octubre se extenderá el foro, dedicado en esta edición a la enseñanza artística y a las estructuras ancestrales miradas desde la contemporaneidad, en homenaje al centenario del líder histórico de la Revolución cubana Fidel Castro Ruz.

A cargo del máster Ernesto Angulo Mesa, presidente del comité organizador de la Fiesta de la Cultura Iberoamericana, estuvieron las palabras de apertura, en las que definió a la cita como un espacio de encuentro y diálogo.

El Congreso nos recuerda que la cultura no solo se baila y se canta, también se piensa; por tanto, hablar de culturas ancestrales es hablar de raíces y hablar de miradas contemporáneas es aceptar que esas raíces no están muertas, expresó Angulo Mesa.

En modalidad presencial e híbrida, el evento reunió a delegados de varias provincias cubanas y a participantes de una decena de países, entre ellos Canadá, México, Suiza, Estados Unidos, Namibia, Italia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Colombia y Chile.

Durante estas jornadas, paneles y talleres abordarán temas como el patrimonio, la espiritualidad, la salud y la educación, y consolidarán el foro como punto de intercambio entre académicos, investigadores y gestores culturales de la región.