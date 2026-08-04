Falleció destacado guionista y profesor cubano Eliseo Altunaga 

La Habana, 4 ago (ACN) Este martes se conoció la noticia del fallecimiento del novelista, guionista y profesor cubano Eliseo Altunaga (1941-2026), hecho que conmovió a intelectuales y artistas que han referido anécdotas, aportes y obras de un entrañable maestro y gloria de la cultura nacional.

Autor de novelas como Canto de gemidos (1988), A medianoche llegan los muertos (1998), En la prisión de los sueños (2003), Las negras brujas no vuelan (2005) y Lágrimas negras (2017); además del libro de cuentos Todos mezclados, publicado en 1984.

Fue el guionista de la recordada serie Algo más que soñar, y de los filmes La gran rebelión y Entre ciclones; labor que le llevó también a ser asesor de varios largometrajes del cine iberoamericano como Machuca (2004) y Violeta de fue a los cielos (2011), ambos de Andrés Wood.

Con un reconocido quehacer como profesor en la Cátedra de Guion de la Escuela Internacional de Cine y Televisión (EICTV), Altunaga es considerado asimismo una figura destacada en la trayectoria de esta institución académica.

Desde la EICTV formó a generaciones de guionistas, impartió talleres y fue profesor de la maestría de esta especialidad en la propia institución.

Por su trabajo y aporte a esta especialidad, fue nominado en varias ocasiones al Premio Nacional de Cine y también formó parte del jurado en la categoría de Guion inédito del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano.

La obra y el legado de Altunaga permanecerá en los guiones que revisó, en la construcción de las historias del cine de nuestras naciones y en cientos de guionistas que aprendieron acerca de técnicas y requerimientos del guion gracias a su entrega en esta especialidad.