Entregan a Susana Molina orden de las Artes y las Letras de Francia

La Habana, 24 oct (ACN) Raphaël Trannoy, embajador de Francia en Cuba entregó en la noche de este viernes la orden de las Artes y las Letras a Susana Molina, directora de la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños (EICTV), con lo cual se reconocen sus aportes a la cultura y al diálogo entre ambas naciones.

En sus palabras, el diplomático refirió que esta orden instaurada por el gobierno francés distingue a creadores que desde sus espacios contribuyen a la promoción del arte, la cultura y el pensamiento; valorándose, de igual forma, el quehacer por el vínculo entre ambas naciones y la promoción de la cultura gala en otros espacios geográficos.

Molina ha desempeñado el cargo de vicepresidenta de Relaciones Internacionales en el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic) y desde hace varios años dirige la EICTV; en ambas instituciones, ha coordinado acciones a favor del diálogo cultural y la presencia de artistas, obras y proyectos franceses en la mayor de las Antillas y viceversa.

Al pronunciar sus palabras de agradecimiento, Molina expresó que la cultura, el pensamiento y la influencia francesa han marcado su vida profesional, desde que estudió las principales obras de la Ilustración en la carrera de Filología en la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana.

Mencionó también su trabajo constante con la programación de filmes de esa procedencia, la realización de Festival que prodiga su cinematografía —ya en su edición 27—, y la participación de obras, proyectos y egresados de la EICTV en certámenes y muestras que se realizan en el hermano país europeo.

La residencia del embajador acogió el encuentro donde participaron artistas, representantes diplomáticos de otras naciones, junto a profesionales de la Cinemateca de Cuba, el ICAIC y de la propia EICTV; acción que tuvo lugar en el contexto del Festival de Cine Francés que se extenderá hasta el 4 de noviembre con una amplia programación cinematográfica.