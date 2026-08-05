Celebrará Uneac aniversario 65 con jornada Arte fiel

La Habana, 5 ago (ACN) La Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) anunció la realización de la jornada Arte fiel, del 17 al 22 de agosto, con motivo de su aniversario 65, en la sede nacional ubicada en 17 y H, en El Vedado capitalino, y localmente en todas las regiones del país.

Según precisó la institución cultural hoy desde su perfil en la red social Facebook, el programa incluirá presentaciones de libros y publicaciones, paneles, conciertos y exposiciones, con la participación de escritores, artistas e intelectuales de todo el país.

Entre las actividades destacan homenajes organizados por el Conjunto Folklórico Nacional de Cuba y el Ballet Nacional de Cuba, así como la inauguración de la muestra Retratos, realizada por estudiantes de la Academia San Alejandro.

La celebración se extenderá a las provincias, donde los comités territoriales prepararon acciones centradas en la historia de la organización, el reconocimiento a sus fundadores y el diálogo entre generaciones de creadores.

Las actividades pondrán en primer plano la huella de la Uneac en la vida cultural de cada territorio, mediante entrevistas, testimonios, evocaciones de momentos fundacionales y reflexiones sobre la política cultural nacida de Palabras a los intelectuales.

El centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz ocupará un lugar esencial, con paneles, conferencias, exposiciones, conciertos y materiales audiovisuales sobre su pensamiento en torno a la cultura y el papel de la Uneac en la Revolución.

La programación dará visibilidad a exposiciones de artes visuales, giras artísticas por comunidades, tertulias, peñas literarias, proyectos comunitarios y homenajes a personalidades de la cultura cubana, junto a la promoción de jóvenes creadores.

Especial presencia tendrán las iniciativas de la campaña Arte fiel, las muestras dedicadas a Fidel, la difusión de semblanzas de miembros de la organización y el reconocimiento a quienes han contribuido al prestigio de la Uneac en cada provincia.

La propuesta busca resaltar la historia viva de una organización que, a sus 65 años, continúa defendiendo la creación artística, el pensamiento crítico, la identidad nacional y el compromiso de los intelectuales con la sociedad cubana.