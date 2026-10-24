Celebra la editorial Arte y Literatura su aniversario 59

La Habana, 24 oct (ACN) Acompañada de fieles lectores devenidos colaboradores, colegas y amigos de la institución, la editorial Arte y Literatura celebró sus 59 años de fundada este viernes con una tertulia en la Casa Vitier García Marruz.

La velada estuvo presidida por Osmany Echevarría Velázquez, director de la institución, quien evocó la premisa de la editorial desde su creación en 1967: llevar lo mejor de la literatura universal al pueblo cubano, máxima que considera cumplida a lo largo de los años, con más de dos mil títulos publicados de 80 nacionalidades; más de 50 millones de ejemplares que han configurado las bibliotecas personales de varias generaciones.

Dentro del espacio se abordó, asimismo, el nexo entre autores rusos, estadounidenses, de varios países africanos y otras culturas, con los lectores de esta isla a través de las ediciones de Arte y Literatura.

En este sentido, y en aras de abundar sobre este tema, Echevarría Velázquez invitó a un panel de colaboradores de la institución, quienes contaron sus experiencias relacionadas con estas conexiones.

Rafael Grillo, escritor, profesor y periodista, expresó que preferiría que lo reconocieran como "lector", pues esa ha sido y es su gran pasión durante los años, la cual nutrió desde su juventud, en la que también le acompañaron los libros de esta editorial.

Cuando comencé a leer, ahí estuvo Arte y Literatura, para proveer todo lo que yo necesitaba, no solo para leer, sino también para vivir, evocó Grillo recordando colecciones como Huracán, Cocuyo y Contemporáneos, que estuvieron presentes en su juventud y le alimentaron con conocimientos y diversas historias.

Por su parte el investigador y escritor Rodolfo Alpízar rememoró una anécdota que evidencia cómo descubrió su vocación de traductor trabajando en la editorial, y el nacimiento de su admiración por el escritor portugués José Saramago (1922-2010), autor que él mismo introdujo en el catálogo de Arte y Literatura, y que, después de eso, dijo, encontró su voz y a sí mismo.

También estuvo invitado Ernesto Pérez Castillo —otro intelectual importante de la casa si de traducciones se trata—, quien habló de textos cubanos publicados bajo este sello, como Biografía de un cimarrón, de Miguel Barnet, obra básica en su formación juvenil para su entendimiento de esa etapa de la historia de Cuba.

Dicho encuentro por el cumpleaños de Arte y Literatura fue marco ideal para la presentación oficial del club de lectura Notas al margen, dirigido por la joven editora y filóloga Amanda Godefoy, quien motivó un interesante debate en torno a la novela gótica sureña Matar a un ruiseñor, de la escritora estadounidense Harper Lee (1926-2016).

Finalmente, la clarinetista Flavia Valdés Smith recreó dos partituras muy conocidas por el auditorio: el tema central del filme El Padrino, compuesto por el italiano Nino Rota (1911-1979) y el clásico cubano El Manisero, de Moisés Simons (1889-1945).