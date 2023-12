Valora críticamente Primer Ministro desenvolvimiento de economía

La Habana, 20 dic (ACN) Luego de reconocer que durante el año 2023 se trabajó en el país en un escenario de economía de guerra con las complejidades que ello implica, Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de la República, pasó revista de manera crítica a la economía cubana.

El miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC) intervino en el Segundo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su X Legislatura, y habló de la compleja situación del país derivada de un bloqueo recrudecido, que sí hace daño al pueblo, “pero no estamos sentados esperando que lo quiten, debemos buscar soluciones propias a los problemas”, señaló.

Ante el General de Ejército Raúl Castro Ruz y Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del CCPCC y Presidente de la República, Marrero Cruz explicó que se agudizaron distorsiones que violan la institucionalidad y regulaciones del país, sin que conlleve un riesgo jurídico administrativo, fiscal o penal para los infractores.

Que los organismos globales no articulen adecuadamente sus capacidades y funciones de autoridad central, con la implantación de políticas, planes y actividades sobre los sectores de la economía y los servicios, resultan de los factores que impactan en la gestión de Gobierno.

El Primer Ministro comentó que no se avanza en el cumplimiento del principio de subsidiar a las personas que lo requieran y no a los productos; y no se incrementa de forma sostenible la producción nacional, ni se fomentan negocios entre los diferentes actores económicos para el uso de las capacidades ociosas o con bajo nivel de explotación.

La producción agroindustrial y en particular de alimentos, no logra los niveles necesarios que den respuesta a las necesidades de la población y del país y persisten deficiencias en el control de las tierras y en el proceso de contratación con las formas productivas no estatales, que son mayoritarias en la producción agrícola, señaló el dirigente.

Marrero Cruz dijo que el plan anual de la economía y el presupuesto del Estado no se proyectan en correspondencia con las capacidades, potencialidades y necesidades de desarrollo del país y se planifican gastos que no son el resultado de la generación de riquezas y la productividad del trabajo, ni del funcionamiento eficiente de los sectores productivos.

Hemos enfrentado la crisis económica y el resto de los conflictos globales que inciden en el comercio internacional, añadió, y reconoció la insatisfacción de no haber avanzado en disminuir los impactos de fenómenos internos.

Existen problemas subjetivos e insuficiencias propias que afectan la capacidad de cumplir programas y objetivos, cuestiones que deben ser trabajadas en 2024, anunció.

Ampliación seguirá…